Dodelijke ongelukken met auto's die te water raken, maken de laatste tijd het belang van een noodhamer pijnlijk duidelijk. Maar dan moet deze wel te vinden zijn: VVN roept chauffeurs op beter na te denken over een veilige plek voor de noodhamer.

"Er zijn mensen die de noodhamer in het dashboardkastje of in de kofferbak leggen. Dan kun je er dus niet bij", vertelt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). "In het water terechtkomen, dat is zo'n nachtmerrie. Dan heb je niet meer de tijd om naar dat ding te zoeken."

Meer dan 50 doden per jaar

Zo'n 800 keer per jaar raakt in Nederland een auto te water. Daarbij komen meer dan 50 mensen om het leven. "Als je in de sloot terechtkomt is het aardedonker, je ziet niets meer", schetst Stomphorst. "Dan moet je maar hopen dat je de noodhamer in de buurt hebt, waarmee je in het donker een paar flinke tikken op het raam kunt geven."

"Maar je bent ook in paniek: je hart gaat tekeer, je krijgt water binnen. Mensen raken al gauw bewusteloos en verdrinken."

Het water in om te helpen

Drie dagen geleden ging het weer bijna mis, deze keer in Heerenveen. In het centrum van de stad belandde de auto van een ouder echtpaar in het water.

"Ik was in mijn kapperszaak aan het werk, toen ik een enorme klap hoorde en daarna een plons", vertelt Michel Menninga. "We liepen allemaal naar buiten. Zodra we zagen wat er aan de hand was, sprongen buurman André Dijksma en ik direct het water in om die mensen te helpen."

'Hamer redde ons leven'

Toch was het nog kantje bord, herinnert Michel zich. "Mevrouw was al bezig uit het stukgeslagen raam te klimmen, haar hadden we best snel boven en in veiligheid. Maar meneer zat met zijn voet vast in de auto."

Het oudere echtpaar had wél een noodhamer binnen bereik. Zo konden ze de ramen aan beide kanten van de auto stuk slaan. "Ik kon de hamer direct pakken. Ik weet zeker dat dit ons leven heeft gered", zegt de geschrokken bestuurder die graag anoniem wil blijven.

'Het scheelde echt weinig'

Terwijl buurman André het hoofd van de bestuurder boven water hield, lukte het Michel om zijn voet los te wrikken. "We konden hem nog net op tijd uit de wagen trekken. Het scheelde echt heel weinig, meteen daarna zonk de hele auto."

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat bestuurders het risico op te water raken veel serieuzer moeten nemen. "Veel auto's hebben gelukkig zo'n noodhamer. Bij nieuwere modellen zijn ze vaak aan de deur gemonteerd, of aan de middenconsole of tegen het dak. Maar in behoorlijk wat auto's ligt de hamer op een plek waar je hem in geval van nood niet makkelijk kunt pakken."

'Ondersteboven in het water'

VVN raadt bestuurders met klem aan om de noodhamer standaard in de auto te hebben en deze op een veilige plek te laten monteren.

"Hij moet goed vastzitten, op een makkelijk bereikbare plek. Stel je komt onderste boven in het water terecht, dan moet je wel weten waar die zit. En je moet in de hoeken van het raam tikken, dan breekt het glas makkelijker."

'Focus houden'

VVN heeft nog een duidelijk advies: "Natuurlijk willen we het liefst 0 doden. Dat is statistisch niet mogelijk, maar het heeft ook te maken met verantwoordelijkheidsgevoel. Probeer tijdens de autorit die focus vast te houden. Blijf scannen wat er vóór je gebeurt en kijk in de spiegels. Als iedereen dat doet, scheelt het hopelijk ongelukken."

Reddende engelen

En als er dan toch iets mis gaat zijn er hopelijk reddende engelen in de buurt, zoals Michel en André. Het onfortuinlijke echtpaar werd direct na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, maar ondanks dat ze vreselijk geschrokken waren , mochten ze allebei snel weer weg. Het eerste wat ze daarna deden was de twee mannen bedanken. Michel blijft er nuchter onder: "ik denk dat iedereen dit gewoon zou doen."