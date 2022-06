Een opvallende oproep van de KNMV aan motorrijders: rij voorzichtiger. De oproep komt na een weekend waarin maar liefst vijf motorrijders bij een ongeluk om het leven kwamen. "Motorrijden is niet gevaarlijk, maar je kunt wel gevaarlijk motorrijden."

De vijf motorrijders kwamen om bij verschillende ongelukken in het land. Heel vorig jaar kwamen in totaal 52 mensen bij motorongelukken om het leven. Dat zijn er een stuk meer dan de 44 in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het zal maar een familielid zijn

Een zorgelijke ontwikkeling vindt hoofd verkeer en opleidingen Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. "Alle gebeurtenissen staan op zichzelf, het is lastig om daar iets van te vinden. Het zijn meestal conflicten met andere verkeersdeelnemers, die de motorrijder over het hoofd zien of motorrijders die zelf een auto niet zien."

"Je praat over ongeveer 50 dodelijke slachtoffers per jaar. Er zijn 800.000 motorrijders in Nederland, wij vinden 50 slachtoffers nog steeds te veel. Het betekent dat er ongeveer 1 motorrijder per week niet meer thuiskomt. Als je het zo bekijkt is dat een heel hoog getal en daar maken wij ons zorgen over. Het zal maar een familielid van je zijn."

Slimmer en tactischer

"Het komt altijd van twee kanten. We kunnen natuurlijk gaan wijzen, maar niemand doet dit bewust. Ga er vanuit als motorrijder dat ze je niet zien. Motorrijders zeggen vaak zelf dat ze de auto hadden gezien en dat ze dachten dat de automobilist hen had gezien. Maar dat is dus niet zo en dan doen ze iets anders dan verwacht."

De KNMV roept motorrijders daarom op om voorzichtiger te gaan rijden. "Alleen wordt voorzichtiger vaak gekoppeld aan langzamer rijden. Daar wordt het een beetje truttig van. Blijf lekker motorrijden, maar wat slimmer en tactischer."

Stak opeens een meisje over

Dat een motorongeluk niet alleen impact heeft als er iemand bij overlijdt, weet motorrijder Mark Lutjeboer uit Driel uit eigen ervaring. Hij kwam ten val omdat hij een fietser over het hoofd zag: "Ik reed binnen de bebouwde kom en op het fietspad rechts voor mij reed een ouder echtpaar. Ik reed 40 km per uur."

"Bij de oversteekplaats stak er opeens een meisje over vanachter dat echtpaar. ik kon haar net ontwijken en raakte alleen haar stuur. Ik kwam zelf terecht op de weg voor doorgaand verkeer."

Bron: EenVandaag Mark Lutjeboer

Kwetsbaarder

"Je bent kwetsbaarder, je bent je eigen kreukelzone", gaat Mark verder. "Het is voor mij een uitlaatklep, ontspanning. Als je het gevaar goed inschat, door tijdig de risico's te kennen, dan is het het waard."

Toch is hij het ongeluk nog niet vergeten. "Het had m'n dochter kunnen zijn. Het heeft nog steeds veel impact, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik heb een training gedaan om te kijken of ik kan voorkomen dat het nog een keer gebeurt."

Perspectief van automobilist

Everink denkt niet dat motorrijders onvoorzichtiger zijn geworden: "Wat ik wel denk is dat motorrijders op hun motor stappen met het perspectief van een automobilist. Ze rijden het hele jaar in een auto, maar met die gedachtengang rijden ze ook op een motor. Daar gaat het fout."

"Motorrijden is heel veilig. Wij zeggen wel eens: 'motorrijden is niet gevaarlijk, maar je kan wel gevaarlijk motorrijden'. Het ligt vooral aan de bestuurder. Als kwetsbare bestuurder moet je ook de fouten van andere verkeersdeelnemers op je nemen. De motorrijder is vaak het kwetsbaarst."

Slimmer omgaan met verkeerssituatie

Maar hoe doe je dat dan, voorzichtiger rijden? Everink: "Mensen gaan op pad met het idee dat hen niks overkomt. Alleen je motorkleding aandoen scheelt al de helft. En ga er vanuit dat je niet gezien wordt."

"Zorg ervoor dat als je op een kruising komt en je ziet een tegemoetkomende auto, dat je net voor of na de tegenligger de kruising over bent. Ga wat slimmer om met de verkeerssituatie die je ziet."