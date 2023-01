Burgemeester van Haarlem Jos Wienen is klaar met het geweld tegen hulpverleners. Hij deed vandaag een boze oproep op Instagram, nadat afgelopen weekend twee handhavers werden aangevallen. Ook roept hij op om hen een wapenstok te geven.

Afgelopen weekend werden twee handhavers in Haarlem mishandeld tijdens hun werk. Ze werden in hun gezicht geslagen en op de grond geduwd. Een van hen laat via de gemeente weten er zeer van ondersteboven te zijn: "Ik kan niet goed slapen. Ik blijf de beelden maar zien hoe mijn collega op de grond werd geduwd."

'Had heel anders kunnen aflopen'

"Vooral het gevoel van onmacht, omdat ik hem niet meteen kon helpen. We zijn er gelukkig nog goed vanaf gekomen, want het had heel anders kunnen aflopen", is in zijn reactie te lezen.

In zijn video-oproep zegt burgemeester Wienen onder meer: "Niemand die naar zijn werk gaat verwacht te worden geslagen. Het is schandelijk dat steeds meer hulpverleners hier te maken mee krijgen."

Burgemeester achter en naast de handhavers

"Ik voel me boos, verdrietig en teleurgesteld", vertelt Wienen over waarom hij de oproep deed. "Ik kan me voorstellen dat mensen het niet leuk vinden herinnerd te worden aan regels, maar om dan geweld te gebruiken, dat is onacceptabel"."

Volgens de burgemeester was er eigenlijk niks aan de hand afgelopen weekend. De handhavers spraken mensen op redelijk toon aan op hun gedrag. "Mensen gaan makkelijker dan vroeger over tot geweld. Mijn oproep is een teken van solidariteit met de handhavers, ik sta achter en naast ze." Wienen is strijdlustig: "We hebben beelden van de daders van de bodycam. We gaan ze zeker opsporen. Ik wil dat ze stevig worden aangepakt met een boete. We hebben aangifte gedaan."

Aanpak van de overheid

De overheid probeert paal en perk te stellen aan het geweld tegen hulpverleners. Zo is er sinds een maart 2021 een landelijke taskforce met de naam 'Onze hulpverleners veilig', die als doel heeft dit soort geweld terug te dringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. .

Het Openbaar Ministerie eist 200 procent hogere straffen als blijkt dat er sprake was van geweld tegen hulpverleners. Uit onderzoek blijkt dat rechters die eisen meestal ook over nemen.

Mogelijk een wapenstok

Desondanks neemt het geweld niet af. Hoewel er afgelopen jaarwisseling 15 procent minder incidenten tegen hulpverleners waren dan het jaar ervoor, bleek uit onderzoek van vakbond NU'91 dat vorig jaar 92 procent van de zorgmedewerkers agressie of geweld heeft meegemaakt.

In de gemeente Haarlem wordt daarom de discussie gevoerd over het invoeren van de wapenstok. Wienen is voorstander. "Ik vind zelf dat een wapenstok bij het uniform van de handhavers moet kunnen. Daar zitten risico's aan, maar mensen die dergelijk stok krijgen, krijgen daarbij speciale opleiding om er goed mee om te kunnen gaan."

'Gewoon hard aanpakken'

Premier Rutte zei 3 jaar geleden tijdens een persconferentie mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken in elkaar te willen slaan, maar zover wil de burgemeester niet gaan.

"Die neiging heb ik niet. We moeten ze gewoon hard aanpakken. Goed dat de wetten zijn aangescherpt en dat de wapenstok een mogelijkheid is."