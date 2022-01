Het was een bijzondere ontdekking voor een vrachtwagenchauffeur gisteren op de A29 bij Rotterdam: pas na 1,5 kilometer kwam hij erachter dat hij een auto meesleurde. Het klinkt wonderbaarlijk. We zoeken uit wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet merkt.

Om te beginnen is het goede nieuws dat het alleen om materiële schade gaat bij dit betreffende ongeluk: niemand raakte gewond bij het ongeval. Er was alleen materiële schade. Natuurlijk is elke situatie anders, maar deskundigen verschillen over wat vrachtwagenchauffeurs wel en niet kunnen zien, voelen en horen op de weg.

De motor zit onder je

Vrachtwagenchauffeur Rob de Voogd was in ieder geval niet verbaasd over het nieuws van gisteravond op de A29. Zelf heeft hij lange tijd als internationaal chauffeur vergelijkbare situaties meegemaakt. "In London raakte ik een mevrouw met mijn vrachtwagen met mijn linker-achterkant. Ik heb nooit gevoeld dat we elkaar aangetikt hebben met elkanders auto", vertelt hij.

Je zou toch zeggen dat je naast het voelen, het ook zou horen dat je een andere auto raakt. Maar dat is bij bestuurders van vrachtwagens niet het geval, stelt De Voogd. "De motor van de vrachtauto zit onder je, als je dan ook nog de radio aan hebt staan, hoor je helemaal niets." Dat is dus anders bij een auto, waar de auto voor je zit, onder de motorkap. Vrachtwagenchauffeur en luisteraar van EenVandaag op NPO Radio, Bas Blok, zegt exact hetzelfde te hebben meegemaakt als de vrachtwagenchauffeur van het ongeluk bij Rotterdam. "Je ziet of voelt het echt niet in je cabine", vult hij aan.

Spiegel of camera

Ronny Hermens vindt het op zijn beurt toch bijzonder dat de chauffeur die betrokken was bij het ongeluk 1,5 kilometer dat niet heeft doorgehad. Hermens is docent mobiliteit aan het MBO Amersfoort, waar hij toekomstige vrachtwagenbestuurders lesgeeft. Daarnaast is hij zelf ook langere periode chauffeur geweest. "Ik ken wel het verhaal dat je iets raakt wat je niet voelt. Dat heeft te maken met de massa van het voertuig ten opzichte van het object dat je raakt. Maar het verhaal dat een chauffeur 1500 meter niet opmerkt dat iemand aan z'n bumper hangt, is wel heel bijzonder", zegt hij.

Volgens Hermens is er ook hulp voor chauffeurs om in de gaten te kunnen houden wat er zich voor de motorkap afspeelt. "Als het goed is zit er aan de voorzijde van de vrachtwagen een frontzichtspiegel of camera wanneer een chauffeur de voorkant niet goed kan zien", zegt hij.

Fietser anders dan auto

Volgens voormalig landelijk verkeersofficier van justitie en deskundige in Wegmisbruikers Koos Spee is het een ongeloofwaardig verhaal. "Heeft deze chauffeur achterstevoren in zijn cabine gezeten? Bij een aanrijding zou het allereerst een klap geven. En het zou ook iets met je snelheid moeten doen. En tot slot zou je het als chauffeur moeten zien", zegt hij.

Ondanks dat we allemaal weten dat vrachtwagens bijvoorbeeld een hele grote dode hoek hebben waar ze niks zie, zou toch een auto altijd zichtbaar moeten zijn voor chauffeurs, zegt verkeersdeskundige Spee. "Bij een fietser kan ik mij voorstellen dat je die over het hoofd ziet. Maar 1,5 kilometer een auto meeslepen vind ik wel heel erg apart, hoor."