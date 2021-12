Hij is 62 en werkt zich drie slagen in de rondte: vrachtwagenchauffeur Karel de Vos. Door de inflatie ziet hij dat ook niet snel veranderen. "Ik kan toch niet tot mijn bijna 70ste 70 uur in de week blijven maken?"

Karel de Vos begon op zijn zestiende met werken. Inmiddels zit hij al 30 jaar op de vrachtwagen. Dat de prijzen stijgen, voelt Karel duidelijk in zijn portemonnee.

Exorbitant gestegen benzineprijzen

"Ik merk het aan de brandstofprijzen, ook als ik privé rijd. Die zijn de de laatste maanden exorbitant gestegen, echt niet normaal." En wat te denken van de boodschappen. "Die worden met de dag duurder", briest hij.

De nieuwste CBS-cijfers wijzen uit dat de inflatie vorige maand 5,2 procent was. De prijzen die Nederlanders voor goederen en diensten betalen zijn sinds september 1982 niet meer zo hard gestegen.

'Nog te behappen'

Karel baalt er goed van. "Mijn salaris stijgt niet mee met de inflatie. Ik krijg 15,86 bruto per uur. Dat betekent dat ik 60 à 70 uur aan de slag ben om een salaris te krijgen dat een ander in 40 uur verdient."

Karel woont samen met zijn vrouw Lenie in Schiedam. De kinderen zijn de deur uit. "Mijn vrouw werkte vroeger in de horeca en is met pensioen. Tot nog toe is het te behappen, maar je merkt wel dat het allemaal sneller de portemonnee uitgaat."

Per week 70 uur werken

Karel hoopt zelf met de zwaar-werk regeling iets eerder met pensioen te kunnen. "Ik kan toch niet tot mijn bijna zeventigste 70 uur in de week blijven maken?"

In het verleden heeft hij wat afgereisd met zijn gezin. "Gelukkig hebben we veel reizen gemaakt, dat pakken ze ons niet meer af. Maar nu kunnen we dat niet meer. Vanwege corona, maar vooral ook vanwege die inflatie. Het kan er gewoon niet meer uit."