Olieconcern ExxonMobil sleept de EU voor de rechter. Het miljardenbedrijf is het er niet mee eens dat Europa belasting heft op de miljarden euro's extra winst die energiebedrijven hebben gemaakt als gevolg van de oorlog van Rusland.

"Verschrikkelijk", zegt Paul Tang, die namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement zit. "Dit bedrijf maakt buitensporige winsten, maar steekt geen helpende hand uit. In tegendeel: het bedrijf komt als een tijger op voor de belangen van aandeelhouders."

'Puur gevolg van de oorlog'

Het verbaast René Peters van TNO Research niet dat ExxonMobil als eerste bedrijf zo in protest komt tegen de extra belasting op de overwinsten die olie- en gasproducenten maakten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de onrust stegen de olie- en gasprijzen enorm.

"Het zou oneerlijk zijn als de winsten van olie- en gasproducenten onbelast blijven. Ze hebben geen winst gemaakt doordat ze beter hun bedrijf runden. Het is puur het gevolg van de oorlog", zegt Peters.

Bekijk ook Waarom overheidssteun volgens deze econoom geen oplossing is voor de energiecrisis

Rekening voor mensen omlaag

Volgens europarlementariër Tang is het niet alleen eerlijk, maar zelfs bittere noodzaak dat bedrijven als ExxonMobil extra worden belast. "Niet alleen de winsten schoten omhoog, ook de rekeningen voor gezinnen en automobilisten. ExxonMobil profiteert, maar anderen hebben er last van."

Door de winsten te belasten, kunnen rekeningen voor gezinnen en automobilisten omlaag, stelt Tang. Europa is namelijk van plan om het geld uit de extra belastingen te verdelen onder de Europese lidstaten. Die kunnen daar dan onder andere hun prijsplafonds voor energie mee betalen.

Investeringen als reden van ExxonMobil

In een reactie op vragen van EenVandaag stelt ExxonMobil dat het bedrijf het geld hard nodig heeft voor investeringen. Daarnaast zijn ze van mening dat ze recht hebben op het geld, omdat het het gevolg is van de schommelingen in vraag en aanbod en de daaruit volgende prijzen.

Dat die investeringen voor ExxonMobil de redenen zijn om minder belasting te willen betalen, is echter de vraag. "Voor investeringen van ExxonMobil gaat het misschien om een paar miljard euro in de afgelopen jaren, terwijl ExxonMobil in de afgelopen jaren bijna 80 miljard winst heeft gemaakt", zegt Peters van TNO.

Bekijk ook Van extra isolatie tot pelletkachel: veel mensen zoeken naar manier om gasrekening laag te houden

Gezinnen helpen

ExxonMobil komt nu dus in opstand tegen een belasting die het bedrijf 1 tot 2 miljard euro kan kosten, terwijl ze alleen in het derde kwartaal van 2022 al zo'n 19 miljard euro winst maakten. Het plan van Europa is om boven de 20 procent winst belasting te heffen. "De winsten verviervoudigen bij bedrijven", volgens Tang. "Deze maatregel belast ook alleen buitensporige winsten."

"De energierekeningen van gezinnen kunnen hiermee lager gemaakt worden, dat geld is van harte welkom. Het is juist eerlijk dat te doen, zodat we eerlijk de nadelen met zijn allen dragen om solidair te zijn."