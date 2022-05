De Amsterdamse binnenstad is weer zo druk dat burgemeester Femke Halsema heeft besloten om de terrassen kleiner te maken en de openingstijden te beperken. Dit tot woede van horecaondernemers: "Velen van ons zitten met een belastingschuld."

Tijdens corona mochten horecaondernemers in Amsterdam en ook andere steden hun terrassen verruimen. De bedoeling was tot november 2022.

Toeristen zijn terug

Maar nu trekt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dit besluit terug vanwege de grote drukte in de hoofdstad.

"Met het aanbreken van het zomerseizoen en de terugkeer toeristen neemt de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte toe", zegt Halsema. Per vrijdag 6 mei moeten de terrassen terug naar het oorspronkelijke formaat.

'Gemeente moet optreden'

Na 2 jaar van relatieve rust zien buurtbewoners van de Wallen in Amsterdam het centrum weer helemaal volstromen. Olav Ulrich van bewonerscomité 'Stop de gekte' vindt dat de gemeente daartegen moet optreden.

"Op een gegeven moment is het hier zo vol dat er niets meer door kan. Dan is het een continu geschreeuw, gepis en gepoep. Iedereen heeft daar last van."

De kop van jut

Horecaondernemers in het centrum van de hoofdstad voelen zich bekocht, zegt café-eigenaar op de Amsterdamse Nieuwmarkt, Barry van den Berg. Hij is ook voorzitter van de plaatselijke ondernemersvereniging.

"Velen van ons zit met belastingschuld na corona. Die ruimere terrassen zijn ons toegezegd om ons te helpen. En nu wordt het van ons afgenomen. We zijn de kop van jut."

'Symboolpolitiek'

Naast het kleiner maken van de terrassen denkt de gemeente na over het vervroegen van sluitingstijd voor de horeca.

"Het is gewoon symboolpolitiek. Wij creëren juist rust. Met die vroege sluiting jaag je mensen juist van hun stoel af. Dan gaan mensen uitwaaieren en vraag je om problemen", zegt Van den Berg.