Leerlingen in het speciaal onderwijs moeten vaak uren wachten op vervoer. Koninklijk Nederlands Vervoer geeft de problemen toe en roept op om chauffeurs een werkweek van 40 uur aan te bieden: "Dat maakt het werk aantrekkelijker"

Naast dat leerlingen soms uren moeten wachten tot ze worden opgehaald, komen sommigen ook structureel te laat aan op school. Elijah Delsink biedt daarom morgen een petitie aan in Den Haag. Hij maakt zelf vanwege zijn autisme gebruik van het vervoer en zet zich als voorzitter van Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs in voor de belangen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Drie kwartier te laat op school

Michelle Hess is directeur van Sint Maarten, een school in Utrecht voor speciaal basisonderwijs. Bij haar zijn dagelijks 10 tot 15 leerlingen te laat door het tekort aan chauffeurs. "Ze zijn er in plaats van half 9 om kwart over 9. Zij missen belangrijke lesuren", vertelt ze.

Vervolgens worden de leerlingen vaak ook te laat opgehaald. "Dan staan ze om half 3 op het schoolplein en halen wij ze op een gegeven moment maar weer naar binnen, omdat ze nog steeds niet zijn opgehaald. Dat is vervelend voor de leerlingen maar ook voor de docenten. Het zorgt bij hen voor nog meer werkdruk."

Veel chauffeurs vertrokken tijdens corona

"Het laatste jaar is het probleem groter geworden", vertelt Bertho Eckhardt. Hij is voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en ziet ook de problemen die er zijn binnen het vervoer voor het speciaal onderwijs.

Eckhardt legt uit dat er tijdens corona veel stil heeft gelegen. "Toen het normale leven weer begon, waren veel chauffeurs verdwenen omdat bedrijven moesten afschalen om in hun kosten te snijden. Die chauffeurs de vertrokken zijn, komen niet meer terug. Met deze krappe arbeidsmarkt pluk je niet zomaar ergens chauffeurs vandaan." Een exact getal noemen vindt hij lastig, maar het zou zeker gaan om een tekort van honderden chauffeurs.

Korte werkdagen

Chauffeurs hebben in het speciale onderwijs nu vaak maar korte werkdagen, vertelt Eckhardt. "Je hebt een piekmoment aan het begin van de dag en aan het eind van de dag. In de tijd daartussen heb je niks te doen. Het zijn kleine banen met weinig uur." Dat zou volgens de voorzitter van KNV moeten veranderen.

Volgens hem is het op te lossen door het zorgvervoer minder te versnipperen. Naast vervoer voor het speciale onderwijs zijn er nog andere ritjes die vallen onder dit vervoer. Bertho Eckhardt ziet dat gemeenten vaak de neiging hebben al die verschillende soorten zorgvervoer apart aan te besteden.

Volwaardige banen van 40 uur

De ene vervoerder doet de WMO-ritten, de andere de ritten voor het speciale onderwijs en weer een ander bedrijf brengt mensen naar het ziekenhuis toe. "Als je dat samen zou voegen en een bedrijf in een gemeente al het zorgvervoer laat doen, dan kan je volwaardige banen voor die chauffeurs creëren van 40 uur."

"Dan voorkom je dat je allemaal busjes van verschillende bedrijven achter elkaar aan hebt rijden, ook vanuit duurzaamheidsoogpunt niet logisch", zet Eckhardt.

Lange wachttijden CBR

Ook pleit hij ervoor om leer-werktrajecten te verlengen. "Als sector hebben we een campagne om het chauffeursvak te promoten. Daar reageren gelukkig wel mensen op. Deze mensen moeten een examen afleggen van praktijk en van theorie. Daarvoor kunnen ze vier maanden ontheffing krijgen, in een leer-werktraject."

"Vaak is het alleen te kort om in die vier maanden zowel je praktijk- als je theorie-examen te halen. Dat heeft ook te maken met de lange wachttijden bij het CBR. Die leer- werktrajecten zouden we moeten oprekken naar een jaar zodat je in een jaar gewoon je papieren kan halen."

'Kijk ook naar indicaties'

De voorzitter van de branchevereniging noemt het ook belangrijk om te kijken of alle leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, dat ook echt nodig hebben.

"Je hebt het over leerlingen die je opleid tot volwassenheid en sommige zullen misschien wel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Soms horen wij verhalen van leerlingen die dat eigenlijk best kunnen."