De huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 5,8 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging Makelaars (NVM). De prijzen daalde nog nooit zo hard. Goed nieuws voor starters, zou je denken. Maar niets blijkt minder waar.

Want doordat de hypotheekrente flink gestegen is, nemen de vaste lasten voor huizenkopers sterk toe. "Die rente is verdubbeld, in sommige gevallen zelfs verdriedubbeld", zegt Nic Vrieselaar, econoom bij de Rabobank.

Afschrikkend effect

Afgelopen jaren zagen we vooral de aanschafprijs flink stijgen. In 2021 met maar liefst 20 procent. Maar door de gestegen rente zien we nu de maandlasten stijgen met wel 20 of 30 procent ten opzichte van vorig jaar.

Je krijgt dus niet méér huis voor hetzelfde geld. "Dat schrikt potentiële huizenkopers af," vertelt Vrieselaar.

Hoe kan de wooncrisis worden opgelost?

'Per saldo duurder dan half jaar geleden'

Ook al dalen de huizenprijzen, desondanks is de koper slechter af. Vrieselaar: "Dat die prijzen nu met een kleine 6 procent zijn gezakt, is dus niet fijn voor de starter. Het is iets betaalbaarder geworden. Maar per saldo is het veel duurder geworden ten opzichte van een half jaar geleden."

Dat ziet ook Judith Cornelissen, die een eigen makelaarskantoor heeft in Nijmegen: "De starter heeft hier niets aan, want de maximale leencapacitieit is ook omlaag gegaan. Waar de koper eerst 350.000 euro kon uitgeven aan een huis, is dat nu 300.000 euro. Daarom moeten de prijzen nog veel verder dalen."

'Prijsverschillen lopen op'

Toch merkt Cornelissen wel dat er een kentering gaande is als het gaat om de huizenprijzen: "Ik merk dat ik meer aan het onderhandelen ben. Voorheen namen mensen een aankoopmakelaar om meer kans te maken op een woning. Nu nemen ze die weer om een huis voor een zo laag mogelijke prijs te kunnen kopen."

Maar lang niet alle huizen dalen in de prijs. Cornelissen: "Goed geïsoleerde, moderne woningen gebouwd na de jaren negentig zijn nog altijd heel populair. Dus je ziet de prijsverschillen tussen woningen ook nog steeds verder oplopen."