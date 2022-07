210 procent. Het is de toename van het aantal relatietherapeuten in de afgelopen 9 jaar, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Therapeuten en ervaringsdeskundigen denken dat dat komt doordat er steeds minder een taboe ligt op relatietherapie.

Ooit rustte er een taboe op werken aan je relatie, maar dat lijkt verleden tijd. En daar spelen relatietherapeuten op in: de afgelopen jaren kwamen er steeds meer bij.

Normaler geworden

Relatietherapeut Mirjam Beekman uit Naarden ziet in haar omgeving een 'ongelooflijke groei'. "Tijdens corona heb ik 2 jaar in het buitenland gewoond. Ik kwam terug en toen waren er in Het Gooi wel dertig relatietherapeuten bijgekomen. Daaraan zie je dat er een grote markt voor is. Dat was vroeger minder", vertelt ze.

"Ik denk dat het taboe er wel af is. Het zoeken naar psychologische hulp in het algemeen, of bijvoorbeeld een coach, is veel normaler geworden. En dat zie je bij relatietherapie nu ook."

Verschil tussen jong en oud

Het zijn wel vooral de jongere stellen bij wie die omslag zichtbaar is, ziet therapeut Maan Ballemans. Bij de wat oudere stellen merkt ze vaker nog het ongemak. "Mede vanuit hun opvoeding heerst bij hen de opvatting: 'we moeten het zelf oplossen'. Wanneer dat niet lukt kan dat een gevoel van falen en schaamte geven, waardoor er pas later of te laat naar hulp wordt gevraagd."

Jongeren denken daar anders over, merkt Ballemans. "Ik heb het idee dat hulp vragen gewoon echt minder taboe is voor deze generatie. Net als het goed willen hebben."

Twijfels in het begin

Joshua (30) en Naomi (26) zijn zo'n jong stel. Op aanwijzing van hun eigen psychologen besloten ze in relatietherapie te gaan om aan hun relatie te werken.

In het begin hadden ze daar hun twijfels bij. Naomi: "Toen ze zeiden: wil je in relatietherapie? Dacht ik echt: oh, shit. Dat zeggen mensen alleen als ze gaan scheiden. Ik dacht: zijn we al in dat stadium aanbeland? Maar ik was blij om erachter te komen dat dat helemaal niet het eerste is wat er gebeurt als je in relatietherapie gaat."

'Ze zijn daar om ruzie te maken'

"Als je kijkt naar het beeld dat media, en dan vooral films en series, schetsen van relatietherapie, zie je dat het wordt gebruikt als een soort dramatisch element. Ze zijn daar om ruzie te maken en alles gaat mis. Maar dat is dus helemaal niet het geval", vertelt Joshua.

De therapie was voor het stel juist een ontspannende ervaring. "In onze ervaring was de therapeute een hele aardige oudere dame met wie we een kopje thee konden drinken en een fijn gesprek konden voeren", vertelt Naomi. "Waarna we vervolgens thuiskwamen en dachten: goh, ze heeft wel hele rake dingen gezegd."

Bron: Naomi van den Hooff Naomi en Joshua

Relatie versterken

Van begin af aan waren ze er open over dat ze in relatietherapie gingen. "Ik heb het op social media met iedereen gedeeld", vertelt Naomi. "Sommigen reageerden heel positief, maar anderen zeiden ook wel: 'Huh, relatietherapie? Maar het gaat toch goed tussen jullie?'"

Voor Joshua en Naomi was de therapie vooral een manier om hun relatie te versterken, niet te 'redden', legt Naomi uit. "Dat hoor ik veel in mijn omgeving. Je zou denk ik juist in relatietherapie moeten gaan op het moment dat er nog geen heftige ruzie is." Joshua: "Onze manieren van communiceren waren verschillend, waardoor we elkaar niet goed begrepen. Naomi heeft autisme en ik heb een brein dat vrij snel gaat, wat helemaal niet erg is. Door middel van de therapie is onze relatie zoveel sterker geworden en weten we nu hoe we met elkaar kunnen communiceren."

Preventieve blik

Je relatie versterken in plaats van redden, dat is precies waar relatiecoach Veronne van der Meijs en haar zus en orthopedagoog Fleur op inspelen met hun pas opgerichte Bureau Liefhebbers. Hun devies: blijf werken aan je relatie, ook als het goed gaat. Er is altijd ruimte voor ontwikkeling en het is een cadeau voor jezelf en elkaar. Kijk met een preventieve blik: hoe houden we het goed samen?

Hun workshops, specifiek gericht op jonge koppels met kinderen, worden volop geboekt. "We zijn in januari gestart en inmiddels hebben we zo'n vijftig ouders geholpen", vertelt Veronne.

Groter taboe dan scheiden

"Jonge ouders gaan door een kwetsbare fase heen wat betreft hun relatie en dan is alle hulp meer dan welkom. Want werken aan je relatie, dat leer je nergens." En daar stoort Veronne zich aan. "Liefde werkt niet zoals we zien in Hollywoodfilms."

Dat het taboe helemáál af is van relatietherapie, is overigens nog niet het geval, zegt Veronne. "Er is ook altijd nog een groep mensen die werken aan je relatie als een groter taboe ziet dan scheiden. Dus er is zeker nog werk te doen."

Voorbeeld

Voor Naomi en Joshua is dat een reden om hun goede ervaringen met relatietherapie te delen. Door hun verhaal te vertellen, hopen ze ook andere stellen te kunnen helpen. Naomi: "Ik vertel aan iedereen dat we in relatietherapie zijn geweest. Ook om mensen aan te moedigen niet bang te zijn om hulp in te schakelen wanneer er iets kleins speelt in de relatie."

Joshua: "Je komt er uiteindelijk samen sterker uit. Het zou normaal moeten zijn om naar therapie te gaan, want je leert elkaar begrijpen en hoe je met elkaar in gesprek kan gaan. Dat is het belangrijkste. Als mensen zich er door ons in gaan verdiepen, vind ik dat heel fijn. We willen graag een voorbeeld zijn voor anderen."