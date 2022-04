De afgelopen 3 maanden kozen automobilisten die gebruikmaken van private lease veel vaker voor elektrisch dan dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

In het eerste kwartaal van 2022 werden er 12.000 nieuwe private leasecontracten afgesloten. Een kwart van de huurders ging voor elektrisch, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Kopen te duur

De cijfers van het eerste kwartaal zijn veelzeggend, omdat consumenten na de jaarwisseling weer gebruik konden maken van de subsidie op een elektrisch voertuig. Branchevereniging VNA denkt dat de hoge aanschafwaarde van een nieuwe elektrische auto een belangrijke reden is dat veel huishoudens nu voor een private lease-auto kiezen.

"De consument is nog niet gewend aan elektrisch rijden, die wil wel de overstap naar elektrisch maken maar heeft niet altijd de middelen. Daarom kiest hij voor private lease", vertelt voorzitter Renate Hemerik van de VNA.

Niet zonder risico's

Maar het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt voor de keerzijde van leasen. Directeur Arjan Vliegenthart: "Mensen leasen van alles: van keukens tot meubels en van meubels tot laptops."

Voor sommigen is het ook echt handig, benadrukt hij, "maar die contracten gaan ervan uit dat er niks in je leven verandert. Dat kan lastige consequenties hebben. We weten dat 40 procent van de mensen die een auto leasen niet weten hoe ze daar onderuit kunnen."

BKR-registratie

Ook de Consumentenbond waarschuwt huishoudens voor zware, langlopende betalingsverplichtingen. Leasecontracten worden namelijk bijgehouden door het BKR, de instantie die van elke Nederlander een dossier bijhoudt van afgesloten leningen.

"Mensen denken vaak dat private lease een soort abonnement is, maar het is echt een lening. Je moet het contract goed lezen. Wat gebeurt er als je je baan kwijtraakt? Wat gebeurt er bij overlijden? En wat gebeurt er als je buiten je kilometerbundel komt? Daarbij komt: omdat een auto leasen wordt gezien als een lening kun je ook minder lenen voor bijvoorbeeld een hypotheek", vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Keurmerk

De VNA noemt het 'een misvatting' dat het om een lening gaat, zoals de Consumentenbond zegt. Zij spreken liever van een 'financiële verplichting': "Je betaalt voor het gebruik van de auto, maar de auto wordt niet je eigendom." Voorzitter Renate Hemerik van de VNA erkent dat private lease niet geschikt is voor elke portemonnee, maar denkt ook dat consumenten zich tegenwoordig beter bewust zijn van de kleine lettertjes. "Blijf realistisch kijken naar de verplichtingen die je wil aangaan voor de toekomst", is haar advies.

Volgens de VNA is het overgrote deel van de aanbieders transparant in hun voorwaarden: "We hebben onszelf een zwaar keurmerk opgelegd, waarbij we de financiële draagkracht van de consument écht berekenen. Soms vinden ze dat niet fijn, maar dat is wel om ze te beschermen", zegt Hemerik. "95 procent van de private lease-aanbieders valt onder dit keurmerk."