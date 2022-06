De Amerikaanse synchroonzwemmer Anita Alvarez werd wereldnieuws toen ze bij het WK zwemmen in Boedapest bewusteloos raakte in het zwembad. Volgens coach Andrea Fuentes hoeven kijkers zich geen zorgen te maken en hoort het nou eenmaal bij de sport.

"We kennen de beelden uit de marathon, het wielrennen. Onze sport is niet veel anders", zei Fuentes na afloop van de reddingsactie.

'Niet te linken aan synchroonzwemmen'

Hans Nieuwenberg van Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ontkent dit ten zeerste. "Dit is echt een op zichzelf staand incident. Als je goed getraind bent en gezond, dan moet dit je niet normaal gesproken niet overkomen."

Hij benadrukt dat synchroonzwemmen een zware sport is, maar dat incidenten zoals deze normaal gesproken nooit voorkomen. "Het is niet te linken aan synchroonzwemmen."

Duursporters vallen vaker flauw

Het klopt overigens wel dat bij duursporten sporters regelmatig flauwvallen, zegt Willem-Paul Wiertz, specialist topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. "Het komt inderdaad vaker voor. Bij duursporten is het zo dat sporters door de lange inspanning, de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid oververhit kunnen raken. Door die oververhitting kunnen ze bewusteloos raken."

Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboud UMC beaamt dit. "Bij andere intensieve duursporten zie je vaker dat mensen direct na het staken duizelig worden of flauw vallen."

Niet te vergelijken

Wiertz vindt het niet terecht dat de zwemcoach de vergelijking maakt met duursporters zoals wielrenners en marathonlopers. "Dat is wel echt een heel specifiek mechanisme waardoor die sporters bewusteloos raken", vertelt hij.

"Zij zijn zich lang aan het inspannen bij warme temperaturen en hoge luchtvochtigheid en dan raken ze oververhit, waardoor het lichaam er eigenlijk mee ophoudt. In het geval van de synchroonzwemmer is daar natuurlijk geen sprake van."

'Bewusteloosheid nooit een goed teken'

Coach Fuentes wil dat zwemmer Alvarez weer snel in actie komt, maar experts trekken in twijfel of dat wel zo verstandig is. "Bewusteloosheid is nooit een goed teken", zegt Wiertz.

"Het is altijd wel een waarschuwingsteken dat de sporter over zijn of haar grenzen aan het gaan is", voegt hij daaraan toe. Het is volgens hem daarom dus onverstandig om bewusteloosheid als onderdeel van de sport te zien.