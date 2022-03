In de hal van de werkplek van hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst stond de Oekraïense Kseniia. Ze is nu 5 dagen in Nederland en zocht antwoorden op hoe nu verder. Na wat googelen kwam ze op Hilhorst uit en besloot bij haar langs te gaan.

De 27-jarige Oekraïense Kseniia ontvluchtte op de eerste dag van het luchtalarm haar stad Kiev, samen met haar Iraanse man Mohsen. Ze vertrokken met de auto en reden door tot Den Haag. Daar verblijven ze nu al vijf dagen in een hotel. Ze zijn daar goed opgevangen, maar toch leven er vragen.

Hoe nu verder?

Gisterochtend stond het stel in de hal van de werkplek van hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst. Ze waren opzoek naar antwoorden over hoe nu verder en kwamen na wat googelen uit op de naam van de hoogleraar humanitaire hulp. "Ik kreeg toen ze in de hal stonden een telefoontje, dat ze mij graag willen spreken", vertelt Hilhorst.

"Best bijzonder dat ze dat initiatief nemen. Ik wist niet dat ze in een hotel zaten maar verder dus weinig informatie krijgen", vertelt Hilhorst. "Het laat wel zien dat ze met vragen zitten." Tot een ontmoeting tussen het stel en Hilhorst is het niet gekomen. "Ik werkte op een andere plek die dag. Ze zijn toen wel op weg geholpen door een collega. We hebben afgesproken volgende week koffie te drinken."

Bron: eenvandaag Kseniia met haar Iraanse man Mohsen

Goed opgevangen

"We zijn hier echt heel goed opgevangen", zegt Kseniia. "Toen ik in de trein zat en mijn paspoort liet zien zag ik empathie in de ogen van de conducteur. Toen we hier aankwamen regelde het Rode Kruis direct voedsel en accommodatie in een hotel."

"We voelen ons erg welkom, hoewel we ook ongemak voelen dat wij hier zo veilig zijn, terwijl veel familie en collega's in onveiligheid leven in Kiev. Het was mijn kinderdroom om ooit in het buitenland te wonen, maar natuurlijk niet op deze manier en om deze reden", zegt Kseniia.

'We willen niet leunen op jullie overheid'

Er leven veel vragen bij het stel en de rest van de Oekraïners die ook tijdelijk in het hotel wonen. Aangezien Kseniia goed engels sprak besloot zij antwoorden te zoeken bij Hilhorst. "We willen graag weten of we kunnen werken", zegt ze. Zelf is ze architect en heeft ze daarnaast nog een achtergrond als leraar Engels.

"We willen graag voor onszelf kunnen zorgen en niet leunen op de Nederlandse overheid. We zijn jong en hoogopgeleid genoeg om voor onszelf te kunnen zorgen", zegt ze.

Ruimhartig mensen opnemen

De stroom vluchtelingen uit Oekraïne lijkt eindeloos, dagelijks komen er duizenden mensen de grens over. De steden en dorpen van Oost Europese landen als Polen, Hongarije en Moldavië kunnen ze bijna niet meer huisvesten.

Leiders van deze landen doen nu een oproep aan de rest van Europa om ruimhartig mensen op te gaan nemen.

Opvang op langere termijn

Vannacht hebben 3000 Oekraïense vluchtelingen overnacht in opvanglocaties die op verschillende plekken in Nederland zijn opgezet. Alle 25 veiligheidsregio's in Nederland hebben afgesproken elk 2000 vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen.

"Het is al heel wat dat de eerste Oekraïners goed zijn opgevangen en ze weten waar ze naartoe moeten. Prioriteit is dat iedereen onderdak heeft. Nu dat redelijk op de rit is kunnen we voorzichtig verder kijken. Al moeten we niet vergeten dat er ook nog veel meer mensen aan komen. De opvang op korte en lange termijn gaat niet makkelijk worden", zegt Hilhorst.

Huisvesting is een uitdaging

Vooral huisvesting gaat volgens Hilhorst moeilijk worden. "Zo'n opvang op veldbedjes is maar tijdelijk. Daarna moeten we kijken naar vakantiehuisjes, bedrijfspanden of gastgezinnen.

"Ik verwacht niet dat werk vinden een struikelblok gaat worden. Maar huisvesting wel. Dat moeten we zo goed mogelijk doen, en daarbij de huidige statushouders ook niet vergeten", zegt Hilhorst.

Zelf een vluchteling in huis

Particulieren hebben zich massaal aangemeld als gastopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Al zeker 35.000 adressen staan er inmiddels geregistreerd. Zelf heeft Hilhorst sinds januari een vluchteling in huis. Dat bevalt goed. "Ik zou het iedereen aanraden."

Toch zijn er volgens haar ook dingen waar je op moet letten. "Spreek van te voren een einddatum af samen. Die kan je natuurlijk altijd verlengen als het goed bevalt, maar als dat niet zo is weet je ook waar je aan toe bent."