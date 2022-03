Vanaf woensdag verblijven bij Huib van Mierlo twee Oekraïense vluchtelingen in huis. Duizenden andere Nederlanders willen ook graag iemand thuis opvangen. Een nobel besluit, maar onderschat het niet, zegt hulporganisatie TakeCareBnB.

Deze week worden de eerste gevluchte mensen uit Oekraïne opgevangen in Nederlandse huishoudens. TakeCareBnB ontving al 9000 aanmeldingen van vrijwilligers. Bij collega-organisatie Onderdak Oekraïne meldden nog eens bijna 7000 huishoudens zich aan.

'Overheid kan het niet alleen'

Huib van Mierlo uit Voorburg hoefde er niet lang over na te denken; een dag na de Russische inval in Oekraïne startte hij hulporganisatie Oekraïne Opvang. Zijn motivatie: we schuiven altijd alles naar de overheid, maar die kan het niet alleen.

"We weten dat asielzoekerscentra overvol zitten en dat de woningnood hoog is, maar deze vluchtelingen moeten wel geholpen worden." Hij vindt Nederland heel gastvrij: "We hebben na ruim een week al 6700 concrete aanmeldingen van gastgezinnen."

'Het komt uit een goed hart'

Het is niet niks, iemand in huis nemen, dat realiseert Huib zich. Aanstaande woensdag trekken er twee vrouwen uit Oekraïne bij hem en zijn vrouw in huis. "We namen eerder een pleegkind in huis en hoefden nu ook geen moment te twijfelen. Eén blik was genoeg", vertelt hij.

"Het gaat erom dat je voor zo iemand zorgt alsof het je eigen kind is. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zich impulsief hebben aangemeld, maar het komt bij iedereen uit een goed hart."

Bron: EenVandaag Logeerkamer voor twee vluchtelingen uit Oekraïne bij Huib van Mierlo

Screening door het ministerie

De screening voor gastgezinnen neemt Huib niet op zich, dat doet het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met een aantal hulporganisaties. "Onderdak Oekraïne wijst zelf ook geen vluchtelingen toe. Er zijn experts die dat veel beter kunnen."

Deze week levert Huib namens zijn stichting een grote database aan bij het ministerie. "Zij zullen de puzzel verder leggen. Als er mensen bellen met vluchtelingen die opgevangen moeten worden, sturen wij hen door naar de gemeente of het Rode Kruis."

'Deze mensen hebben onderdak nodig'

De vrouwen die Huib en zijn partner aanstaande woensdag in huis nemen bevinden zich nu nog in Dresden in Duitsland.

"Hun verhaal was zo schrijnend. Wij wijzen geen vluchtelingen toe aan andere mensen, maar voor onszelf durfden we deze verantwoordelijkheid wel te nemen. Deze mensen hebben onderdak nodig, net als alle andere vluchtelingen."

'Maak keuze niet te lichtzinnig'

Directeur Robert Zaal van TakeCareBnB benadrukt dat het niet niks is om vluchtelingen in huis te nemen. "Er komen mensen in jouw huis die een traumatische gebeurtenis mee kunnen hebben gemaakt, daar moet je je goed bewust van zijn."

"Als iemand bijvoorbeeld van een familielid in Oekraïne een telefoontje krijgt met slecht nieuws, dan kan dat iemand psychisch een enorme knauw geven. Zo iemand zit dan in jouw huis, je moet er voor zo iemand willen en kunnen zijn, wees daarop voorbereid." Verder juicht Zaal de aanmeldingen van gastgezinnen vol enthousiasme toe.