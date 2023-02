Na de aardbevingen in Turkije en Syrië worden er in Nederland massaal geld en spullen ingezameld. Maar aan welke hulp is er de meeste behoefte en hoe komt alles op z'n plek terecht? Hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst legt het uit.

Op het moment wordt er overweldigend veel hulp aangeboden aan de rampgebieden. Het Rode Kruis heeft al meer dan 1 miljoen euro opgehaald, aan Giro555 wordt ook gedoneerd en veel Nederlanders zijn hun eigen initiatieven gestart.

Evacuatie

Maar aan welke hulp is er nu eigenlijk de meeste behoefte? "Op dit moment is dat onderdak, water, voedsel en bescherming tegen de kou", zegt hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst van de Erasmus Universiteit.

"In het geval van Turkije betekent dat evacuatie, dat zoveel mogelijk mensen worden overgebracht naar gebieden die niet getroffen zijn door de aardbeving. In Syrië is er weinig kans op evacuatie, daar moet vooral medische zorg worden geleverd. Net als aan de Turkse kant", zegt ze. "Er zijn veel meer gewonden dan doden."

Minder bekend over Syrië

Voor nu wordt de meeste hulp aan Turkije aangeboden. Maar dat heeft een reden, zegt Hilhorst, omdat de politieke situatie in Syrië gevoelig ligt. "De gebieden die zijn getroffen vallen niet onder de Syrische regering. Organisaties proberen via de grens hulp te bieden en toestemming te krijgen voor een humanitaire corridor."

Ook horen we minder over Syrië in de media, omdat er slechtere verbindingen zijn. "Er zijn ook minder beelden van hoe het daar gaat en minder verslaggevers om erover te vertellen", voegt Hilhorst toe.

Kan niet alles alleen

Hulp vanuit andere landen is wel hard nodig, benadrukt Hilhorst. Een getroffen land kan niet alles alleen doen. "Ze kunnen veel, maar met een ontzettend grote ramp als deze is buitenlandse hulp wel heel erg waardevol."

"Natuurlijk is Turkije welvarender dan bijvoorbeeld Haïti, maar dat maakt de schade ook weer groter", legt ze uit. Zo heeft Turkije een betere infrastructuur die nu ook vernietigd is. "Er is geen land dat er helemaal uit zichzelf bovenop komt als er zoiets gebeurt", voegt ze toe.

Droppings via de lucht

Ook wegen zijn beschadigd, waardoor het lastiger kan zijn om hulp en spullen te leveren aan mensen in het rampgebied. "Er kan wel een tijdelijke brug worden gemaakt om de hulp toch daar te krijgen", zegt Hilhorst. "Ook kunnen er droppings worden gedaan via de lucht."

Alles wat er in Turkije aankomt, wordt gecoördineerd door de Turkse overheid. Veel mensen maken zich zorgen dat de spullen en het geld die er worden aangeboden, niet op de juiste plek terecht komen of dat er meer wordt geleverd dan nodig is.

Te veel spullen

"Een overkill aan spullen is wel een terechte zorg", zegt Hilhorst. "Distributie van spullen is een probleem omdat als iemand toevallig goede contacten heeft, je op bepaalde plekken meer spullen krijgt dan elders. Geld geven is daarom ook beter."

Als je geld wil geven maar je je zorgen maakt of het ook wel echt op de juiste plek terecht komt, raadt ze aan om alles te doen 'via organisaties waarvan je weet dat ze betrouwbaar zijn', hoewel dat soms natuurlijk lastig te bepalen is. Wil je zeker weten dat het goed gaat, kies dan voor het Rode Kruis. "Er wordt daar goed toezicht gehouden op de besteding van het geld", zegt ze.

Ook hulp van Rusland

Ondanks politieke spanningen tussen bijvoorbeeld Rusland en het Westen, maar ook Zweden en Turkije, dragen alle landen hun steentje bij, vertelt Hilhorst. "Rusland wil graag laten zien dat ze helpen in Syrië en ook Arabische landen dragen hun steentje bij."

"Zweden geeft hulp, ook al wil Erdogan het land niet toelaten tot de NAVO. Ze geven namelijk hulp aan de bevolking, niet aan de regering."