Van geld of spullen geven tot protesteren en vluchtelingen opvangen: driekwart van de Nederlanders is bereid zelf iets te doen om Oekraïners te helpen in oorlogstijd. Bijna iedereen vindt bovendien dat Oekraïense vluchtelingen welkom zijn in Nederland.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 21.000 leden van het Opiniepanel, dat is gehouden in aanloop naar de landelijke actiedag op maandag 7 maart.

Geld overmaken

72 procent geeft in het onderzoek aan zelf in actie te willen komen om Oekraïners te helpen. "Oorlogsvluchtelingen zo dichtbij huis moet je gewoon helpen", zegt iemand. Iemand anders schrijft: "Ik voel me zo onmachtig op dit moment, maar ik kan nu wel geld doneren dus dat doe ik."

Tot het geven van geld zegt de meerderheid (56 procent) bereid te zijn. Sommige mensen hebben al wat overgemaakt op Giro555, anderen willen vandaag tegen betaling liedjes aanvragen bij het gezamenlijke radioprogramma Radio555. Of ze zijn van plan om vandaag te bellen met het belpanel van BN'ers.

Goederen doneren

Behalve geld, zijn veel mensen ook bereid goederen te doneren. Zo zeggen vier op de tien (38 procent) kleding te willen geven en een derde (36 procent) doneert hulpmiddelen. Sommige mensen geven eigen spullen, anderen geven aan dat ze dat doen via acties van bijvoorbeeld drogisterijen of supermarkten in de buurt.

"Ik voel me zo machteloos, heb niet veel middelen. Maar heb via de kerk wel wat spullen gegeven die ik kwijt kon", aldus een deelnemer.

Oekraïense vluchtelingen welkom

De Verenigde Naties melden dat inmiddels meer dan 1,5 miljoen mensen zijn gevlucht door de oorlog in Oekraïne. Er bestaat volgens de deelnemers aan het onderzoek geen enkele twijfel over of Oekraïense vluchtelingen welkom zijn in Nederland: negen op de tien (89 procent) vinden dat Nederland Oekraïners moet opvangen.

Het opvangen van de vluchtelingen mag van de deelnemers bovendien overal in het land gebeuren: 87 procent vindt dat gevluchte Oekraïners ook in hun eigen gemeente welkom zijn.

De basis van DENK, 50PLUS, BIJ1, BBB is te klein om betrouwbare uitspraken over te doen.

PVV en FvD-kiezers minst enthousiast

Kiezersgroepen van vrijwel alle partijen vinden in ruime meerderheid dat Oekraïense vluchtelingen in Nederland opgevangen mogen worden.

PVV-kiezers (77 procent) en mensen die op Forum voor Democratie (56 procent) hebben gestemd, zijn het minst enthousiast maar ook van hen steunt de grootste groep de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Zelf vluchtelingen opvangen

Europese lidstaten hebben onlangs afgesproken dat voor oorlog gevluchte Oekraïners tot minstens 1 jaar zonder asielprocedure welkom zijn in de EU-landen. Ze krijgen ook het recht op werk en toegang tot noodzakelijke voorzieningen als school of medische zorg. Acht op de tien (73 procent) steunen het plan om op deze manier met Oekraïners om te gaan.

Sommige deelnemers willen daarnaast zelf hun steentje bijdragen aan die opvang of hulp aan vluchtelingen. Zo wil 15 procent ze helpen met hun verblijfsvergunning en andere praktische zaken. 8 procent zegt bovendien dat ze willen overwegen om zelf (tijdelijk) Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen: "Iemand in huis nemen is een grote stap maar als het écht nodig is denk ik er wel over."