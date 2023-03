De eerste 60 woningen van het Vlaardingse 'Oekraïnedorp' worden vandaag geplaatst. Uiteindelijk kunnen hier 1.100 Oekraïense vluchtelingen wonen. "Fijn, maar denk ook aan andere doelgroepen die in zo'n flexwoning willen wonen."

In de nieuwe wijk, aan de rand van Vlaardingen, worden tijdelijke woningen neergezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als alles volgens plan verloopt kunnen ze er vanaf 1 juli terecht. Er komen ook een basisschool, een sporthal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Er gaan Oekraïeners wonen die nu in een noodopvang in Vlaardingen verblijven, maar ook Oekraïense vluchtelingen uit de regio. In 2026 zijn er andere plannen voor het gebied en moeten ze weg.

Meerderheid gemeenten wil flexwoningen bouwen

Vlaardingen is een van de weinige plekken in Nederland waar op dit moment flexwoningen worden gebouwd. Dat blijkt een rondgang van EenVandaag onder 144 gemeenten. Slechts 8,5 procent van de gemeenten heeft sinds de zomer van 2021 flexwoningen gebouwd voor statushouders. Wel geeft 62 procent aan plannen te hebben voor het bouwen van flexwoningen voor statushouders. 38 procent heeft geen plannen om voor statushouders flexwoningen te plaatsen.

Ook Sander Schaap van Vluchtelingenwerk ziet dat meer gemeenten, net als Vlaardingen, bezig zijn met het bouwen van flexwoningen. "Ik denk dat daar veel aandacht naartoe zou moeten gaan. Het is nodig om het vastgelopen asielsysteem vlot te trekken. En dan niet alleen voor Oekraïeners, de hele samenleving schreeuwt om woningen."

Liever gemengde groepen

Schaap is blij dat er nagedacht wordt over vormen van huisvesting die meer geschikt zijn voor de lange termijn. Toch pleit hij ervoor dat huisvesting altijd zoveel mogelijk gemengd is, dus ook met andere groepen mensen die graag een woning willen.

"De opvang van andere vluchtelingen vraagt ook veel van gemeenten. In de praktijk zien wij wel verschillen tussen Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingen uit andere landen." Hij verwijst naar vorig jaar, toen er met spoed opvang voor Oekraïeners werd opgezet, terwijl voor andere groepen vluchtelingen ook acute opvang nodig was.

'Creatievere oplossingen voor Oekraïeners'

Schaap: "Vorig jaar kon je op gemeenteniveau vragen: mogen in dit gebouw statushouders opgevangen worden? Dan kreeg je een 'nee'. Daarna zag je dat er wel Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen. Soms lijkt het alsof er voor hen meer in creatieve oplossingen wordt gedacht." Schaap geeft aan dat er op dit moment 17.000 statushouders wachten op een woning.

De Vlaardingse wethouder van bouwen en wonen, Ivana Somers zegt in een reactie dat het van begin af aan duidelijk was dat de wijk alleen voor Oekraïners is bedoeld. Dat heeft volgens haar ook te maken met het feit dat de opvang door het Rijk gefinancierd wordt en niet ten koste gaat van het gemeentegeld.

Voor- en nadelen

Volgens integratie-expert Jaco Dagevos van het Sociaal Cultureel Planbureau, heeft het concentreren van Oekraïeners in één wijk, voor- en nadelen voor hun integratie. "Het belangrijkste voordeel is dat er geen taalproblemen zijn. Ze spreken dezelfde taal. Daarnaast hebben ze onderlinge steun aan elkaar en dat is zeker bij deze groep belangrijk. Ze delen vaak hetzelfde verhaal."

Dagevos benoemt ook nadelen. "Er kunnen weinig overbruggende contacten ontstaan. Als je in een wijk woont met weinig 'andere' mensen bouw je niet snel andere relaties op. Dat kun je wel doorbreken door buiten je bubbel te gaan werken of kinderen naar een andere school te laten gaan", zegt hij.