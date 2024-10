Om onbekende overleden vrouwen een gezicht te kunnen geven, werkt de politie in Nederland samen met vijf andere landen aan 'Operation Identify Me'. Door informatie over de vrouwen te delen, hopen ze op waardevolle tips. "Het zit 'm vaak in de details."

Als coldcase-rechercheur weet Corina van Leeuwen hoe belangrijk het is om onbekende doden uiteindelijk te identificeren. "Het kan nabestaanden veel rust geven." Van Leeuwen werkt al jarenlang in Amsterdam aan zaken waarbij mensen in anonimiteit zijn gestorven en zet zich nu ook in voor deze internationale campagne.

Details over overledenen

De Nederlandse politie begon vorig jaar met Identify Me. Samen met de politie in België en Duitsland, en Interpol werden details over overleden, onbekende vrouwen verzameld. Details als foto's, sieraden en de vindplaats van 22 zaken werden vervolgens openbaar gemaakt.

Dit is nu verder uitgebreid met Italië, Spanje en Frankrijk. In totaal gaat het om 46 vrouwen, waarvan elf Nederlandse zaken. Het vermoeden is dat veel van die vrouwen uit het buitenland komen.

Rita Roberts

"De zaken die we hebben opgelost gaan meestal om mensen die niet uit het land komen waar ze gevonden zijn." Daarom is die internationale samenwerking zo belangrijk, legt van Leeuwen uit. Een vermissing binnen Nederland wordt sneller opgelost, omdat het zoekgebied een stuk kleiner is.

Identify Me zorgde eind vorig jaar voor een doorbraak. De Britse Rita Roberts werd na 31 jaar geïdentificeerd. Ze vertrok naar het buitenland en woonde een tijdje in Nederland, waar ze nog vaak brieven schreef aan haar familie. Maar die verloor in 1992 plotseling het contact met haar. Ze werd dat jaar in Antwerpen dood aangetroffen en stelde de politie voor een raadsel.

'Krijg er kippenvel van'

Toen de politie afgelopen jaar foto's van Rita deelde, herkende haar nichtje een tatoeage van Rita. Ze vertelde het haar moeder Donna, de zus van Rita. "Zonder die campagne was mijn zus voor altijd verdwenen", zegt Donna later tegen de politie.

"Ik krijg er nog kippenvel van", vertelt Corina van Leeuwen. Ze ging naar aanleiding van de campagne bij de nabestaanden van Rita langs. Ze konden in eerste instantie niet geloven dat ze na al die jaren nog iets over haar verdwijning zouden horen.

Duitse sleutels

Het geeft van Leeuwen en haar collega's de drive om hiermee verder te gaan. Volgens haar is het intensief werk, 'brede recherche' zoals ze het noemt. De kleinste details kunnen een zaak weer iets verder brengen.

Een van de zaken die nu is toegevoegd aan de campagne is die van een vrouw die in 2004 in de duinen van Wassenaar werd aangetroffen. Ze had sleutels bij zich die in Duitsland gemaakt bleken te zijn. "Het geeft ons dan weer een aanknopingspunt om in Duitsland verder te zoeken."

Niet vermist opgegeven, maar wel gemist

Het is volgens van Leeuwen een vergissing dat mensen die niet als vermist zijn opgegeven ook niet gemist worden. "Sommige mensen durven niet naar de politie te stappen. Of weten niet hoe ze in het buitenland naar hun vermisten moeten zoeken."

Ze hoopt dat dit door deze internationale samenwerking makkelijker wordt en dat meer landen zullen aansluiten.

Mannen in de toekomst

Het project richt zich vooralsnog alleen op vrouwen, omdat die volgens van Leeuwen vaker dan mannen door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Maar op termijn zouden ook onbekende mannen bij de campagne betrokken kunnen worden.

Ze roept iedereen die iemand kent die vermist is op de site van de politie en Interpol te bekijken. En ook contact op te nemen met de politie.