De politie Utrecht doet een ultieme poging om de moord op Sjakie Gerwig (18) op te lossen. De Utrechter werd in 1995 dood gevonden. Zijn vriendin Claudia is altijd blijven hopen op een oplossing. "Iemand moet het toch gezien hebben?"

Tussen Claudia van 't Veld en Sjakie Gerwig was het liefde op het eerste gezicht. "Hij was mijn clown, hij wilde dat iedereen gelukkig was, dat iedereen lachte", vertelt Claudia over haar liefde. Maar aan het leven van de vrolijke Sjaak, zoals hij ook wel genoemd werd, kwam een verdrietig einde.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.

'Hij was de vrolijkheid zelve'

Claudia is de laatste persoon die Sjakie nog levend zag. Zijn zusje vierde die avond haar verjaardag en Claudia ging er op bezoek. De familie van Sjakie had gegourmet en Claudia at na haar werk nog een hapje mee. "Sjakie is op een gegeven moment de voetbalwedstrijd gaan kijken en ik ging naar huis."

Na de wedstrijd kwam Sjaak haar toch nog even opzoeken. Hij floot om te laten weten dat hij er was. "Dat deed hij wel vaker", vertelt ze. Ze gaat naar buiten en treft haar vriend aan. "Hij was de vrolijkheid zelve, zoals altijd." Claudia nodigde hem binnen uit waar ze nog even naar de nieuwe tv van haar ouders keken. "Op een gegeven moment vroeg hij of hij mocht blijven slapen, maar ik zei dat hij naar huis moest", zegt ze. "Dat was de laatste keer dat ik hem levend heb gezien."

Bron: EenVandaag Claudia van 't Veld

'Aan de schoenen zag ik dat hij het was'

Want Sjakie komt niet meer thuis. De politie vindt hem dood in het water langs de Laagravenseweg in Nieuwegein. Er was met een zwaar voorwerp op z'n hoofd geslagen. Rechercheurs vertelden Claudia dat Sjakie niet meer leefde. "Ze stonden voor de deur, kwamen naar binnen en toen zeiden ze: ga zitten", vertelt ze. "Op dat moment wist ik het wel, maar ik wilde het niet toelaten."

In een zakje toonden de rechercheurs de spullen van Sjakie. "Ik ben gaan gillen", vertelt ze. "Het voelde alsof mijn hart eruit getrokken werd. De liefste jongen die ik ooit heb gekend, was in een keer weg. Ik begreep niet waarom ze dat hadden gedaan en waarom het was gebeurd." Een dag later stond het in de krant, met een foto. "Daar stond Sjakie in met een wit laken over zich heen." Ze wilde het niet geloven. "Maar aan de schoenen zag ik dat hij het was."

Bekijk ook video Dankzij Jan wordt na 46 jaar een ultieme zoekpoging gedaan naar zijn vermiste broer Piet

'Je bent iedere dag bang'

De dood van Sjakie maakt grote impact op Claudia. "Ik heb 2 maanden op een stretcher geslapen op de slaapkamer van mijn ouders. Je leven wordt omgegooid en onder je uit getrapt. Je moet het maar zien te redden", vertelt ze. Jarenlang wordt onderzoek gedaan, maar de moord blijft onopgehelderd. "Het enige wat ik op een gegeven moment heb gehoord is dat er twee opgepakt waren en vrijgelaten werden vanwege onvoldoende bewijs."

Haar omgeving zei haar op een gegeven moment dat ze door moest met haar leven. "Dat is makkelijk gezegd maar niet gemakkelijk gedaan", zegt ze. Toen ze zelf wat ouder werd, wilde ze meer weten over de zaak. "Ik heb een brief gestuurd naar de politie of ik het dossier mocht inzien", vertelt ze. Het antwoord was dat ze de zaak wilden heropenen. "Toen heb ik overal aan meegedaan." Maar op de achtergrond knaagt het, merkte ze toen ze moeder werd 18 jaar geleden. "Je bent iedere dag bang."

Bron: EenVandaag Een herdenking aan Sjakie

'Iemand moet het toch gezien hebben?'

Al eerder werd om aandacht gevraagd voor Sjakie's zaak. Hij stond ook op de cold case kalender, maar dat leverde niets op. Speculeren over wat er is gebeurd, heeft volgens haar geen zin. "We hopen dat er iemand naar voren komt die ons helpt in het achterhalen van de waarheid", zegt Claudia. "Iemand moet het toch gezien hebben? Hoe is hij van daar naar daar gekomen?"

Ze is dankbaar dat de zaak opnieuw zo groot wordt opgepakt door de politie. "Ook zij kunnen het niet loslaten en dat geeft een fijn gevoel", vertelt ze. Haar hoop op een oplossing is nooit weggegaan. "Ik heb altijd gehoopt dat het opgelost wordt, maar ik hou er ook rekening mee dat het niet bekend wordt wat er is gebeurd." Op die manier probeert ze zichzelf te behoeden voor een teleurstelling. "Anders val ik dieper."