De laatste 3 maanden zijn er 20 procent minder aankoophypotheken aangevraagd in vergelijking met vorig jaar. De prijzen van woningen zijn ontzettend hoog en er staan weinig huizen te koop. Econoom en woningmarkt-expert Nic Vrieselaar praat ons bij.

"Als er minder hypotheekaanvragen zijn, zul je misschien denken dat er minder huizen worden verkocht. Dat gebeurt ook, maar dat gebeurt niet omdat er minder mensen zijn die een huis willen. Er staan gewoon zo weinig huizen te koop", zegt Vrieselaar.

Je huis niet te snel willen verkopen

"Het aanbod van huizen is dit jaar nog verder naar beneden gegaan. Ze gaan ook zó snel weg dat mensen buiten de boot vallen. Het lijkt erop dat mensen best wel willen verhuizen, maar huiseigenaren ook op hun handen zitten omdat ze bang zijn dat hun huis sneller weg is, dan dat ze zelf een nieuw huis hebben."

Mensen die hun huis dus wel willen verkopen, willen het risico niet lopen om het huis binnen hele korte tijd al kwijt te zijn. Zo houden huizenzoekers en huiseigenaar elkaar dus in de kramp. "Als heel Nederland wacht met het te koop zetten, dan is er dus ook niks te koop en dat lijkt nu heel erg mee te spelen."

Verhuiswensen bekendmaken

Hoe moet het probleem worden opgelost? Volgens econoom Vrieselaar kun je aan heel veel beleidsmaatregelen denken vanuit de overheid om mensen hun huis wel te laten verkopen. Zelf denkt hij aan een soort app. "Dat je bijvoorbeeld in een app je verhuiswensen bekendmaakt, maar het nog niet bij een makelaar meteen in de etalage zet."

"Je kunt dan bijvoorbeeld peilen of er iemand is die misschien ook zijn huis wil verkopen in de buurt waar jij graag naartoe wil verhuizen", zegt hij.

Toenemende inflatie

Dat mensen hun huis vasthouden, gebeurt lang niet alleen in Nederland. "Dit fenomeen wat wij hebben, speelt in heel veel Westerse landen. En dat komt onder meer door de enorm lage rente. Je kunt meer lenen en dus meer betalen voor een huis. Dat zorgt ervoor dat die prijzen zo torenhoog zijn."

"De overheid kan daar weinig aan doen, maar de inflatie neemt nu wel toe. Dat zie je aan bijvoorbeeld de gasprijzen die toenemen. Die toenemende inflatie zou er toe kunnen leiden dat de rente van de Europese Centrale Bank omhoog gaat, en dat zou er voor kunnen zorgen dat die enorme biedstrijd op de woningmarkt wat wordt getemperd."