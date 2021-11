De hypotheekaftrek ligt op de formatietafel. Het lijkt erop dat er gesproken wordt over een versnelde afbouw ervan, want demissionair minister Hoekstra van Financiën denkt dat dat nodig is om in aanmerking te komen voor een miljardensteun uit Brussel.

De hypotheekrenteaftrek, de rente die je over je hypotheek betaalt en je van je belastbaar inkomen kunt aftrekken, wordt al een aantal jaar stapsgewijs afgebouwd, met drie procent per jaar. Dit jaar is, als je in de hoogste belastingschijf zit, de maximale aftrek van de hypotheekrente 43 procent. Je betaalt dus minder belasting.

Bijna zes miljard

Voor de Europese Unie is afbouwen met 3 procent per jaar niet genoeg. Daarom wordt er mogelijk over gesproken aan de formatietafel. De reden is dat er een miljardensteun uit Brussel aan gekoppeld wordt.

"Het gaat om bijna zes miljard euro uit een fonds dat landen helpt te herstellen van de coronacrisis", zegt Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Landen kunnen daar aanspraak op doen als ze hervormingen en investeringen doorvoeren.

'Dit is hét moment om het te doen'

Hoe kijken makelaars aan tegen het afbouwen, en het mogelijk verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek? "Ik schrik er niet van en ik heb er ook geen paniek van", zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam.

"Ik verwacht, zeker met de rentestand van nu dat dit maar een beperkte invloed zal hebben op de huizenprijzen. Want de vraag is heel groot op de huizenmarkt, maar het aanbod blijft klein." Volgens Wijnen is het nu het moment om aan de regeling te sleutelen. "Want de rente is op dit moment zo laag, dat het bedrag wat je terugkrijgt ook heel laag is. Daarom doet het nu het minste pijn bij mensen die een huis hebben."

Klimaatplannen

"Nederland wil het geld uit Brussel gebruiken voor investeringen in digitale economie en waterstof, als onderdeel van de klimaatplannen", zegt Visser. Nederland krijgt alleen die bijna zes miljard als het land werkt aan een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Die afbouw moet de kloof tussen de huur- en koopsector verkleinen. Ook de zelfstandigenaftrek voor zzp'ers gaat als het aan Brussel ligt op de schop.

"Wat je ziet is dat de Europese Unie eigenlijk al een aantal jaar op vier onderwerpen inzet: pensioenen, arbeidsmarkt, huizenmarkt en belastingontwijking", zegt Martin Visser. "Op het gebied van pensioenen en belastingontwijking zie je duidelijk beweging, maar op de huizen- en arbeidsmarkt is die er nog onvoldoende, vindt de commissie."

Martin Visser van de Financiële Telegraaf in EenVandaag op NPO Radio 1

Boemerang

De maatregelen die nu worden geëist hebben dan ook een duidelijk doel, zegt Visser. "Dat is allemaal bedoeld om de economie steviger te maken en om de structuur van onze economie te verbeteren. Dat eisten we dus ook van Italië en komt nu als een boemerang bij ons terug."

Maar een hele grote verrassing zijn de eisen ook weer niet, zegt Visser. "Elk land krijgt ieder jaar economische adviezen vanuit Europa. Die zijn altijd vrijblijvend, maar nu kunnen we er geld voor krijgen." Voor de formatie kan dit ook wel wat betekenen, zegt Visser, "want nu is de Europese Commissie eigenijk de vijfde partner aan tafel."