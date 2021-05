Het lijkt bijna een sprookje. Een meisje dat normaal in de Taco Bell werkt, maar ineens als grote ster op het podium van het Eurovisie Songfestival staat. En toch overkwam het de 24-jarige Emmie van Stijn uit Rotterdam deze week.

Omdat zangeres Kateryna Pavlenko van de deelnemende band uit Oekraïne zich woensdag niet lekker voelde, moest ze een PCR-test doen en kon ze volgens de coronaregels van het Songfestival Ahoy niet in. Daardoor kon Kateryna ook niet meedoen aan de camerarepetities. Daarom werd Emmie gebeld. Als conservatorium studente aan Codarts in Rotterdam, heeft zij als stand-in het lied fonetisch al ingestudeerd voor de allervroegste repetities in Ahoy, toen er nog geen deelnemers in Nederland waren en er met stand-ins geoefend werd.

Metro

Emmie is op het moment dat ze wordt gebeld net onderweg naar haar werk bij Taco Bell, vertelt ze in de Officiële Songfestival Podcast. "Het was wel even omschakelen. Ik was in de metro. Toen belde mijn begeleider met de vraag of ik toevallig nog tijd had. Ik had eigenlijk aangegeven dat ik onbeschikbaar was deze week omdat ik moest werken."

"Toen vertelde mijn begeleider dat de zangeres ziek was en dat ik moest komen omdat ik de enige was die de act kende. Anders moest iemand anders het lied helemaal fonetisch gaan leren in 2 uur tijd en dat is zo goed als onmogelijk."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Fastfood-medewerkster Emmie (24) uit Rotterdam vervangt zieke zangeres op Songfestival.

Frituur

Emmie vroeg haar baas of ze 2 uurtjes eerder mocht vertrekken: "En gelukkig mocht dat. Dus ik ben letterlijk vanachter de frituur richting Ahoy gegaan." Maar dan blijkt dat ze haar toegangspas voor Ahoy niet bij zich heeft. "Die lag nog bij mijn ouders. Daar was ik de vorige dag en ik dacht nog: 'die pas kan ik wel laten liggen, want die heb ik toch niet nodig'."

Fragment van het optreden van Emmie

Haar vader is in volle vaart naar Ahoy gereden om haar de pas en de kleding voor op het podium te brengen. Na een negatieve coronatest stond ze ineens op het grootste podium van Europa tijdens de officiële repetitie van Oekraïne. "Eén keer in je leven gebeurt dat en daarna nooit meer."

Green room

De beelden van die repetitie worden gedeeld door het officiële Eurovisie Songfestival kanaal op Youtube en Eurovisie-fans uit Oekraïne zijn lovend over haar optreden. In 1 dag tijd krijgt Emmie er 700 volgers bij op Instagram. En ook de band is zeer tevreden.

Als dank mag Emmie nu tijdens het officiële optreden van Oekraïne in de eerste halve finale dinsdag in de 'Green room' zitten, waar alle artiesten de uitslag afwachten. En nu ze op het grote podium heeft gestaan, wil Emmie zou dolgraag meedoen aan het Songfestival, maar dan voor Nederland. "Cornald mag altijd bellen."