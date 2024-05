Joost Klein treedt vanavond niet op bij het Eurovisie Songfestival vanwege klachten over een bedreiging tegen een vrouwelijke tv-medewerker. AVROTROS zegt de beslissing van de EBU om hem te diskwalificeren disproportioneel te vinden en is geschokt.

De Nederlandse omroep is boos op de beslissing van songfestivalorganisatie EBU. "AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug", zegt AVROTROS-directeur Taco Zimmerman.

'Stelde nauwelijks iets voor'

Songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) heeft het besluit genomen vanwege een klacht tegen de artiest. Maar het incident waarvoor Joost Klein is gediskwalificeerd "stelt nauwelijks iets voor", zegt Cornald Maas, die lid is van de Nederlandse selectiecommissie.

De songfestivalexpert zegt ook dat het incident "helemaal niets met Israël of Israëlische delegatie te maken heeft". Deze geruchten gingen op sociale media. De aanwezigheid van Israël op het songfestival leidt al dagen tot protesten en onrust in Malmö.

Bedreiging

Vrijdag diende een vrouwelijke tv-medewerker een klacht in tegen Klein. Zij zegt door de artiest te zijn bedreigd. Dat incident zou donderdagavond hebben plaatsgevonden. Klein is inmiddels door de Zweedse politie verhoord.

Degene die de klacht heeft ingediend, is ook verhoord. De zaak is nu doorgegeven aan de openbaar aanklager. Die gaat bepalen wat ermee zal gebeuren. "Het zou nu niet gepast zijn om Joost mee te laten doen", vindt EBU.

NPO: 'Zeer ingrijpend'

Ook de NPO heeft gereageerd. Die noemt de beslissing van de EBU om Joost Klein te diskwalificeren "zeer ingrijpend" en een "grote teleurstelling". Dat laat een woordvoerder van NPO-baas Frederieke Leeflang weten.

"Voor de miljoenen Songfestivalfans in Nederland en in andere landen van Europa is dit een teleurstelling. We zullen de gang van zaken na het Eurovisie Songfestival uitgebreid evalueren met AVROTROS, de EBU en alle andere betrokkenen", staat in een korte verklaring.

Voor het eerst ooit

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat een kandidaat tijdens het evenement is gediskwalificeerd. Klein zou met zijn Europapa als vijfde aantreden in de finale. EBU beklemtoont een "zero-tolerance policy" te hebben als het om ongepast gedrag gaat.

"We willen een veilige werkomgeving voor iedereen rond het festival', aldus de organisatie. "Het gedrag van Joost is strijdig met onze regels. Daarom zijn er nu maar 25 kandidaten in de finale". EBU voegt toe dat "in tegenstelling tot wat sommige (sociale) media meldden het geen incident betrof met een artiest of een lid van een delegatie".

Afhandeling van onderzoek

Hoe het verloop van het onderzoek naar de zaak eruit ziet, is daardoor momenteel niet duidelijk. Het lijkt erop dat de kwestie maandag wordt afgehandeld door het Openbaar Ministerie van Zweden.

Een woordvoerder van het Zweedse Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er dit weekend alsnog een verklaring over Klein komt. Die wordt dan via de website van het Openbaar Ministerie gedeeld, vertelt de woordvoerder.

Europaparty

De organisatie van de 'Europaparty' heeft zanger Joost Klein uitgenodigd om zaterdagavond op te treden in Leeuwarden. Dat laat organisator Sipke Jan Bousema weten. Klein kreeg rond het middaguur te horen dat hij niet mag optreden op het songfestival. EBU heeft dit besluit genomen omdat er een aanklacht tegen hem ligt wegens bedreiging.

"We hebben Joost gevraagd of hij naar Leeuwarden wil komen", zegt Bousema. "Hij zal hier met liefde worden overladen. We staan achter hem, ook nu hij niet mag meedoen aan de finale."