Waarom Joost Klein is gediskwalificeerd op het songfestival is bekend. Ondanks gemaakte afspraken werden na afloop van zijn optreden meteen foto's gemaakt, waarna de artiest een dreigende beweging naar de cameravrouw maakte. AVROTROS start een protest.

Dat zegt AVROTROS-directeur Taco Zimmerman. "Er heeft een incident plaatsgevonden bij de repetities waarbij Joost Klein van het podium afging, en er ondanks gemaakte afspraken werd gefilmd. Hij heeft toen twee keer gevraagd op te stoppen met filmen. Daarna heeft hij een dreigende beweging gemaakt naar de camera."

Niet aangeraakt

"Dat heeft geleid tot een melding vanuit de desbetreffende cameravrouw", zegt de algemeen directeur van AVROTROS. Hij vindt het besluit van EBU om Joost Klein te diskwalificeren overdreven. "Er was sprake van een dreigende beweging naar de camera, meer dan dat ook niet."

Zimmerman benadrukt daarbij dat Joost Klein de vrouw niet heeft aangeraakt. Of de beweging richting de vrouw gewelddadig was, weet Zimmerman niet.

Alles aan gedaan

Zimmerman betreurt de gang van zaken enorm. "De mate waarin ze dit bestraffen vind ik disproportioneel". De omroep heeft er alles aan gedaan om Klein vanavond op het podium te krijgen, zegt de directeur.

Er zijn verschillende suggesties gedaan door de omroep. "We hebben aangeboden om met de cameravrouw om tafel te gaan of dat Joost publiekelijk excuus zou maken". De betrokken cameravrouw heeft elk contact geweigerd.

Joost Klein 'zit in zak en as'

Zimmerman zegt dat Joost Klein verdrietig is. "Hij wilde zo graag optreden, hij zit in zak en as momenteel", zegt de directeur van AVROTROS. "Ik vind de straf buiten proportioneel, we hadden als volwassen mensen om tafel kunnen gaan. Ik was er zelf niet bij, maar dit gaat veel te ver", zegt hij.

Er loopt vanuit AVROTROS al een protest tegen het besluit van EBU dat Joost Klein niet mee mag doen aan de finale van het songfestival. "Dat is te laat, want we wilden gewoon dat Joost zou gaan optreden."