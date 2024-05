Vanavond is het zover, dan zingt Joost Klein 'Europapa' op het Eurovisie Songfestival. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat zijn inzending breed omarmd wordt. Het is een succes waar de rapper jarenlang zorgvuldig aan gebouwd heeft.

Het aantal fans van Joost Klein is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. Met het lied 'Friesenjung' maakte hij een entree in het buitenland en stond hij wekenlang in de Duitse en Oostenrijkse hitlijsten. "Hij heeft meerdere muziekstijlen in het nummer bij elkaar gebracht waardoor het voor velen herkenbaar is", zegt marketingstrateeg Robert Hoekstra.

Van EenhoornJoost naar Joost Klein

Klein begon in 2010 op YouTube onder de naam EenhoornJoost. Na de dood van zijn ouders was dit een veilige haven voor hem om zijn hart te luchten in zijn video's. Hij werd hierdoor steeds toegankelijker voor een groot publiek en wist online een grote groep aan zich te binden die zich aan hem kon relateren. In 2017 besloot Klein zijn alter-ego achter zich te laten en ging verder onder zijn eigen naam.

Hoekstra heeft Klein de afgelopen jaren gevolgd en ziet een aantal dingen sterk terug: "Joost kan goed inspelen op de tijdsgeest en op Friesland. Hij spreekt over moeilijke dingen in zijn leven en is super creatief. Hij zet dat sterk neer. Zijn video's op YouTube waren laagdrempelig, maar hierdoor schepte hij een persoonlijke band met zijn volgers."

'Zelf ook zo'n raar iemand'

Ook Demi, groot fan van Klein en oprichter van een online fanclub, volgt de artiest al sinds zijn YouTube-dagen. "Ik was toen 12 of 13 jaar, dat weet ik nog heel goed. Toen hij op YouTube veel video's maakte, bijna wekelijks, keek ik altijd." Wat haar vooral aansprak was hoe 'raar' hij toen al was. "Ik kon mijzelf toen heel erg in hem vinden. Eigenlijk ben ik ook zo'n raar iemand, dus ik vind mijzelf in zijn humor."

"In het verleden had Joost het erg moeilijk en was hij vooral op zichzelf gericht. Hij uitte alles via YouTube en andere kanalen", voegt Hoekstra toe. "Hij was een einzelgänger maar toch samen met anderen online. Nu is hij een grote bekendheid met een gigantische fanbase van jong tot oud."

Een echte artiest

Ook 3FM-dj Jamie Joëlle Reuter volgt Klein 'al vanaf EenhoornJoost'. Het was volgens haar toen nog laagdrempelig, maar toen ze hem zag optreden op Pinkpop, wist ze niet wat ze zag. "Hij kan je compleet euforisch laten voelen en dan daarna in één keer doodstil laten staan, kijkend naar hem. Dat je gewoon de tranen op voelt komen omdat hij dan iets heel emotioneels met je deelt."

Reuter en haar collega's zagen meteen dat Klein een 'echte artiest' is: "Uiteindelijk zijn we met Joost in aanraking gekomen en hebben we een interview afgenomen." Hij vertelde daar dat zijn grote droom was om mee te doen aan het Songfestival. "Dus zijn we een petitie gestart en hebben we gevraagd aan mensen of ze een handtekening wilden neerzetten. En dat sloeg aan." Uiteindelijk ondertekenden meer dan 25.000 mensen de petitie.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Songfestivallied 'Europapa' slaat aan bij jong en oud: wat maakt Joost Klein zo populair?

Sterk Europees gevoel

In ieder nummer van Klein zit volgens Hoekstra een element wat voor iemand herkenbaar is. Dit komt met name omdat hij zijn trauma's van zich afschrijft en ervoor kiest om zijn jeugd te verwerken in zijn muziek. "Hij bereikt via de traditionele kanalen de oudere groeperingen. In het nummer 'Europapa' zitten meerdere dingen verwerkt waardoor het voor veel mensen heel herkenbaar is."

In het Songfestivallied komen volgens hem twee elementen sterk naar voren: Het verliezen van zijn ouders en een ode aan Europa. "Dat laatste is voornamelijk wat de oudere doelgroep aantrekt", denkt de marketingstrateeg. "Ze hebben heel erg het sterke Europese gevoel dat hierin terugkomt. Voor de eind dertigers, begin veertigers heeft hij de muziekstijlen uit de jaren 90 toegevoegd."

'Dansen en zingen, maar met betekenis'

Ook Demi denkt dat het succes komt door deze herkenbaarheid. "Ik denk dat iedereen zich daar op een manier in kan vinden", vertelt ze. "Hij praat over zijn ouders en wat hij heeft meegemaakt, maar op een vrolijke manier en een open manier."

De fan legt uit dat hoewel de muziek van Klein bedoeld is om op te dansen of om mee te zingen, er altijd een diepe betekenis schuilt in zijn liedjes. "En ik denk dat dat heel erg raakt en aanspreekt", zegt ze tot slot. Klein treedt vanavond op in de tweede halve finale van het Songfestival, dan zal duidelijk worden of hij ook de kijkers in Europa weet aan te spreken met 'Europapa'.