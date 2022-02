Een bronzen medaille voor de dames: dat was de schamele opbrengst van de ploegenachtervolgingen bij het schaatsen op de Olympische Spelen. Lag dat aan de schaatsers, of toch aan de helmen van de ploeg? Als het aan helmenfabrikant Diederik Hol ligt, zeker.

Je kunt met sterren als Sven Kramer, Patrick Roest, Ireen Wüst en Irene Schouten nog zulke goede schaatsers hebben, als team werkte het niet, concludeerden kenners. Maar: op het materiaal waren dus ook aanmerkingen.

Seconden sneller

Samen met de schaatsbond ontwikkelde Diederik een nieuwe, aerodynamische helm, die het bij testen in een windtunnel beter bleek te doen dan de helm die de schaatsers op dat moment droegen.

Zo goed zelfs, dat Hol in de Olympische podcast van het AD, 'Hallo Peking', uitrekende dat de dames en heren op de ploegenachtervolging respectievelijk 2,5 en 3,5 seconde sneller hadden kunnen zijn, als ze zijn helm op hadden gehad.

Helmverkoper

Bewegingswetenschapper Jos de Koning was een van de bedenkers van de klapschaats en weet als geen ander hoe een goede sportinnovatie kan zorgen voor een flinke tijdwinst. Toch vraagt hij zich af of de tijdwinst van deze helm zo fors is: "Dat moet je dan in een model zetten. Ik vind 3 seconden wel veel, maar ik heb het niet gemeten. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat die helmfabrikant wel helmen wil verkopen, natuurlijk."

Aerodynamica-deskundige Wouter Terra heeft zowel de nieuwe helm, als de nu gebruikte helm getest. Uit die windtunneltesten komt inderdaad een verschil van 1,6 procent. Hol rekent dat percentage om naar de bewuste 3 seconden tijdwinst op de ploegenachtervolging.

Wapperende haren

Dat die tijdwinst inderdaad gehaald wordt, zou best kunnen, zegt oud-schaatsster en bewegingswetenschapper Floor van den Brandt. Haar onderzoek richt zich specifiek op de 'team pursuit'. "Super hoor, als je 3 seconden winst kunt halen met die helm! Maar er zijn wel meer dingen waardoor het sneller kan."

Het meest ergerde ze zich tijdens de ritten aan het losse haar van de schaatsers: "Ik zag allerlei wapperende haren achter die helmen. Op individuele afstanden heeft iedereen z'n haar onder de cap van dat strakke pak, maar met een helm op zie ik ineens allerlei vlechten en losse haren. Dat zorgt sowieso voor tegenwind, of je nou een snelle helm op hebt of niet."

Bron: ANP Teleurstelling bij de Nederlandse mannen na het mislopen van een medaille op de ploegenachtervolging

Een lange Canadese

Zo sommen De Koning en Van den Brandt nog een paar dingen op waar spectaculaire tijdwinst in zou kunnen zitten: dichter op elkaar rijden zorgt voor minder luchtdruk tussen de schaatsers, elkaar duwen zorgt ervoor dat de voorste rijder langer op kop kan blijven en je niet hoeft te wisselen.

Ook drie schaatsers die allemaal ongeveer even lang zijn, kan helpen. "Hoewel de Canadese dames wel goud pakten, terwijl één van hen een kop groter is dan de andere twee," lacht Van den Brandt.

Eerlijk proces

Maar toch, beter mee verlegen dan om verlegen, zou je zeggen over de helm. Waarom koos de schaatsbond dan niet voor de nieuwe aerodynamische helmen van Hol?

In het AD zegt de technisch directeur dat de helm niet op tijd officieel gebruikt mocht worden. Volgens hem is de keuze wél gemaakt na een eerlijk proces.