Wie de komende jaren binnen Europa een vliegvakantie boekt, gaat meer betalen voor een ticket. Het gebeurt waarschijnlijk niet direct, maar op een gegeven moment zullen minder mensen het vliegtuig pakken, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout.

Een retourtje Lissabon kan 52 euro duurder worden, en heen en weer naar Barcelona 47 euro. Dat hebben economen van ABN Amro berekend.

Duurder, dus minder vraag

Volgens luchtvaarteconoom Rogier Lieshout zullen de prijsverhogingen er zeker voor zorgen dat mensen op een gegeven moment minder gaan vliegen. "Als de kosten voor luchtvaartmaatschappijen stijgen, belasten zij die waarschijnlijk door in hun ticketprijzen. En als de prijzen stijgen, neemt de vraag automatisch af."

Hoe groot die afname zal zijn? "Grosso modo neemt bij elke procent verhoging de vraag met 1 procent af. Stel, de ticketprijs stijgt met 10 procent, dan daalt de vraag ook met 10 procent." Dat geldt wel vooral voor consumenten, voegt hij toe. Zakelijke reizigers zijn minder gevoelig voor prijsverhogingen.

Vakantiehonger

Bij reisaanbieder De Jong Intra vakanties merken ze nog niets van een afnemende vraag, zegt commercieel directeur Coby van Dongen. Er worden volop vliegreizen geboekt en dat heeft volgens Van Dongen alles te maken met corona.

"Er wordt verrassend veel geboekt, zowel binnen de EU als daarbuiten. Mensen willen zo graag op vakantie na 2 coronajaren. De honger naar vakantie is groter dan de stijging van de ticketprijzen." Luchtvaarteconoom Lieshout erkent dat corona voor een opmerkelijke situatie heeft gezorgd. "Mensen hebben veel geld bespaard en zijn misschien toch bereid om nu wat meer geld uit te geven. Maar dat zal niet blijvend zijn."

Extreem goedkoop

Het verhogen van de vliegtaks en de afschaffing van gratis CO2-rechten zijn bedoeld om de luchtvaartindustrie te stimuleren te verduurzamen.

Van Dongen van De Jong Intra vakanties, vindt het terecht dat daardoor de prijzen omhoog gaan. "Vliegtickets waren ook extreem goedkoop, niet in verhouding met bijvoorbeeld de bus."

Geen duurzaamheidsprikkel

Maar als de vliegtaks alleen binnen Europa wordt verhoogd zet dat voor het milieu niet veel zoden aan de dijk, verwacht luchtvaarteconoom Lieshout.

"Die is namelijk niet gekoppeld aan CO2-uitstoot. Of je nu met een zuinig of een niet-zuinig toestel naar Tokyo vliegt, je betaalt hetzelfde. Dat stimuleert luchtvaartmaatschappijen niet om duurzamere toestellen te kopen, of met duurzame brandstof te vliegen."

Betalen voor CO2

Het zogeheten emissiehandelssysteem dat Europa gebruikt, is daarentegen wel gekoppeld aan CO2-uitstoot: hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt. "Momenteel krijgen luchtvaartmaatschappijen een groot deel van de CO2-rechten voor niks, maar in 2026 zijn er geen gratis rechten meer."

"Dan betalen luchtvaartmaatschappijen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dat biedt dus wel een prikkel aan luchtvaartmaatschappijen om te verduurzamen", zegt Lieshout. Al zou het volgens Lieshout beter zijn als dit systeem wereldwijd wordt ingevoerd. "Driekwart van de vluchten vindt plaats binnen Europa, dus een aanzienlijk deel van de vluchten valt onder het systeem, maar de grote winst in CO2-besparing zit 'm in de lange vluchten. Daar zijn nog stappen te maken."