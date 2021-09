De vuilnisophaler, de schoonmaker in de zorg of de kinderopvang: het zijn sectoren die al anderhalf jaar op volle kracht draaien. Maar nog steeds worden ze niet goed betaald, vindt vakbond FNV. Tijd voor actie.

Alle zogenoemd 'onmisbare' sectoren gaan de straat op, op zaterdag 25 september. Ze hebben een hele stapel eisen, waaronder een forse loonverhoging, minder werkdruk en zelfs een standbeeld om deze onmisbaren te eren.

Minimumloon

De FNV vraagt aandacht voor de cruciale sectoren die tijdens de coronacrisis het land overeind hielden, zoals schoonmakers, vakkenvullers en de mensen in de zorg. In Nederland werken 3,2 miljoen mensen in deze sectoren.

Het minimumuurloon voor volwassenen is 9,72 euro, omgerekend ongeveer 1700 euro per maand. De FNV wil dit in de onmisbare sectoren naar 14 euro krijgen, waarme iemand rond de 2400 euro uitkomt. Een schoonmaker verdient nu zo'n 1800 euro, in de gehandicaptenzorg begint het maandloon bij 1700 euro. Niet genoeg, zegt de vakbond.

Bekijk ook Nu is de tijd om te onderhandelen over je salaris en zo haal je er het meeste uit

'Niet rendabel om in de zorg te beginnnen'

Kitty van Blankers werkt met verstandelijk beperkten. Haar diensten zijn ongeveer 4 uur per dag, maar het werk is intensief. Als ze fulltime werkt, komt ze uit op een parttime aantal uren. Ze vindt het een zorgelijke situatie.

"Ik heb een huis, ik kan rondkomen, maar we hebben nieuwe mensen nodig in de zorg. Voor mijn kinderen is het al niet meer rendabel aan dit werk te beginnen. Zij zouden geen huis kunnen krijgen wanneer ze dit werk doen. Daarvoor betaalt het te weinig, je moet eigenlijk dubbele diensten draaien om rond te komen. Maar het werk is helaas zo zwaar, dat dat onmenselijk zou zijn."

'Wij weten hoe zwaar het is'

Hoesijn Bahloul maakt al ruim 15 jaar schoon, nu voor de NS in Maastricht. Onder tijdsdruk moeten de treinen goed schoongemaakt worden, zeker tijdens de coronacrisis van de afgelopen anderhalf jaar. Hoesijn zet zich al jaren met passie in voor betere arbeidsvoorwaarden.

"Alles is duurder geworden en mensen komen niet rond. Een schoonmaker wordt vaak niet gezien." Hoesijn is het eens met de verhoging van het minimumloon. Hij wil zelfs verder gaan: "Een looneis van 5 procent vind ik niet te hoog. Wij weten hoe zwaar het werk is."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Het minimumloon voor mensen die onmisbaar werk doen moet omhoog, vindt vakbond FNV. Hoesijn Bahloul maakt treinen schoon en staat daar helemaal achter. Vaak voelt hij meer waardering van reizigers dan van zijn eigen werkgever.

Onzekerheid voor werkgevers

Toch zullen de eisen van de FNV niet zomaar worden ingewilligd. Laurens Harteveld van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) voelt er niets voor om nu opeens heel grote stappen te maken als het gaat om lonen. "Je kan niet alleen kijken naar de winst van bedrijven. Het is een heel onzekere tijd. Een bedrijf kan wel geld over lijken te hebben, maar we zitten in een wereldwijde crisis."

"Het is dan belangrijk om reserves op te bouwen om de klappen op te vangen die nog kunnen komen. Een bedrijf gezond houden, zorgt er uiteindelijk voor dat meer mensen aan het werk kunnen blijven." Hij wil wel wat meegaan in de looneisen, maar pleit voor een stijging 'onder voorbehoud'. "Als het slecht gaat, bijvoorbeeld door een nationale lockdown, wil je geen loonstijging." De toegezegde loonstijging zou dan ongedaan gemaakt moeten worden.

Staken niet geschuwd

Maar de FNV is van plan te strijden en schuwt stakingen niet. De kinderopvang staakte al twee keer, de medische ziekenhuizen staan op het punt te gaan staken. De cruciale sectoren piepen en kraken volgens de FNV onder druk van bezuinigingen, werkdruk, te weinig personeel en lage lonen.

Om aandacht te vragen, en te zorgen dat de sectoren krachtig de CAO-onderhandelingen in kunnen om betere afspraken te maken over lonen, werkdruk en andere arbeidsvoorwaarden, staan 'de onmisbaren' zaterdag 25 september op de RDM-campus in Rotterdam.