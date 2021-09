Een dramatisch dieptepunt, zo ziet vakbond FNV de actie van collega-vakbond NU'91. Die sloot namelijk op eigen houtje een cao met de universitaire ziekenhuizen, zonder dat FNV akkoord was: "Wij laten het hier niet bij zitten."

Donderdag werd duidelijk dat een cao-akkoord is bereikt tussen de NFU - de organisatie achter de universitaire ziekenhuizen - en de vakbond NU'91. De vakbond en NFU zijn tevreden met het resultaat, maar andere vakbonden hebben het nakijken. Zij hoeven namelijk niet allemaal in te stemmen met een cao, het akkoord van één vakbond is genoeg.

Waardering en erkenning

NU'91 noemt dit cao-akkoord 'een belangrijke eerste stap in het wegwerken van de salarisachterstanden en een structureel betere waardering en beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden'.

Het akkoord wordt ook 'als een erkenning voor de verantwoordelijkheden, de zwaarte en risico's van het vak' gezien. De salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden worden per 1 augustus 2022 structureel verhoogd met 3,5 procent.

Dramatisch dieptepunt

De FNV is op z'n zachtst gezegd niet te spreken over de actie van NU'91. "Dit is eigenlijk wel een dramatisch dieptepunt. Vier van de vijf vakbonden gaan die cao niet tekenen", zegt Elise Merlijn, vakbondsbestuurder en onderhandelaar voor zorgmedewerkers bij FNV. Met dit akkoord is volgens haar geen kloof gedicht: "Ik kan niet anders dan spreken van een ravijn."

In de nieuwe cao staat onder andere een salarisverhoging van 3,5 procent over 3 jaar en een eenmalige uitkering van 3,5 procent. De FNV vindt dat niet voldoende: "Wij staan voor alle collega's, wij willen een cao voor 80.000 werknemers en niet voor slechts 10.000 werknemers die NU'91 vertegenwoordigt. Die 3,5 procent voor hen moet worden opgebracht door alle andere werknemers in de universitaire ziekenhuizen." De verhoging van 3,5 procent voor verpleegkundigen en verzorgenden is ook niet genoeg volgens Merlijn: "Deze verhoging staat in schril contrast met de inflatie."

Blijven staken

De vakbond blijft daarom ook vasthouden aan een landelijke stakingsactie op 28 september in zeven universitaire medische centra: "Wij laten het hier niet bij zitten. Wij waren al voornemens om acties voor te bereiden, wij zijn nu in volle gang om die gestalte te geven. Dat betekent dat wij samen met de collega-vakbonden tot actie overgaan en dat we zondagsdiensten gaan organiseren waarbij honderd afdelingen mee doen."

Daarnaast moet er volgens de FNV ook extra geld komen uit Den Haag: "We gaan schouder aan schouder proberen om die lonen omhoog te krijgen."

Loyaal zijn

Oud-leider van NU'91 Joke Storm is tevreden met de cao. Zij is blij dat eindelijk de groepen erop vooruitgaan die dat het meest nodig hebben: de verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens haar moet de FNV solidair en loyaal zijn met die groep: "Dat hebben we in Nederland nodig. Diep in hun hart zullen ze dat ook wel weten."

Het is ook niet terecht om naar de hele groep te kijken, volgens Storm: "Zij zien dat als één grote gemene deler. Maar met alle respect: de receptionist of de kok in een ziekenhuis of een verpleegkundige of verzorger, ze vinden het allemaal hetzelfde. Dat gebeurt bij artsen ook niet." Dat het FNV nu toch actie gaat voeren, vindt Storm schandalig.

Brief aan werkgevers

Inmiddels hebben de vier overgebleven bonden een brief gestuurd aan de universitaire ziekenhuizen, waarin ze nogmaals benadrukken niet te kunnen instemmen met het cao-akkoord dat er nu ligt.