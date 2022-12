Sommige medicijnen zijn de komende tijd mogelijk niet beschikbaar doordat de Leidse medicijnfabrikant InnoGenerics failliet is gegaan. Het bedrijf werd sinds 2019 overeind gehouden met overheidssteun, maar krijgt die nu niet meer.

InnoGenerics maakte patentvrije medicijnen, zoals bloeddrukverlagers, antidepressiva, antibiotica, pijnstillers en bloedverdunners. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid waarschuwt dat sommige medicijnen op termijn mogelijk niet meer op voorraad zijn. Toch wil de minister - net als andere investeerders - geen geld meer in het bedrijf investeren, omdat het op de langere termijn niet levensvatbaar zou zijn.

Dagelijks tekorten

"Het was een van de weinige producenten die nog medicijnen voor depressie, hart- en vaatziekten en cholesterol in Nederland produceerde", zegt Aris Prins van apothekersvereniging KNMP. De gevolgen van de sluiting komen boven de huidige tekorten. "We hebben dagelijks te maken met tekorten", zegt Prins. "Het is essentieel dat wij de producten kunnen krijgen."

Ook de Hartstichting maakt zich zorgen. "Voor patiënten is dit vervelend. Je bent gewend aan je medicijnen en aan de kwaliteit. Dus als dan een fabriek dichtgaat, ga je je zorgen maken. Dat is een onwenselijke situatie. En we worden dus nog afhankelijker van medicijnen uit India en China", zegt Hans Snijder van de Hartstichting.

Niet meer belangrijk?

In 2019 was de productie van InnoGenerics al niet meer rendabel, volgens de toenmalige eigenaar van het bedrijf. Maar door een miljoeneninvestering van het vorige kabinet werd het bedrijf overeind gehouden. "Een paar jaar geleden was het bedrijf al ten dode opgeschreven", bevestigt ook gezondheidseconoom Xander Koolman.

"Wat hier speciaal aan is, is dat met dit faillissement de productie van allerlei geneesmiddelen niet alleen Nederland, maar ook Europa verlaat. We zijn nu afhankelijk van India en China en dat brengt allemaal problemen met zich mee. In India hadden we problemen met de aanlevering en in China zie je dat geopolitieke overwegingen meespelen. Blijven produceren in Nederland was belangrijk, was het idee, maar dat lijkt dus nu niet meer het geval."

Nederland is kwetsbaar

Koolman zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat er nu tekorten ontstaan. "Maar we hebben het afgelopen jaar wel vaker tekorten gezien waar we dat niet hadden verwacht. Dan was er bijvoorbeeld in Polen geen tekort, maar bij ons wel. We zijn dus wel kwetsbaar, is gebleken."

Het is daarom van belang dat de productie in Nederland overeind wordt gehouden. Maar waarom lukt dat dan niet? "Het brede geloof bij Europese politici is dat wij een productie op poten moeten zetten, maar het is nog onvoldoende vormgegeven. Nu is er nog veel onduidelijk over hoe dat moet en dat ligt naar mijn idee ook ten grondslag met dit faillissement", zegt Koolman. De Hartstichting wil ook dat er regie wordt genomen. "Er moet een visie komen van Nederland, of liever nog: Europees", zegt Snijder.

Noodvoorraden

Koolman vindt het vooral belangrijk dat er noodvoorraden voorhanden blijven in Nederland.

"Tijdens de crisis hebben we ook gezien dat landen hun grenzen dichtgooien. De capaciteit voor Nederland is dan beperkt. We hebben gezien dat we als klein land in tijden van crisis niet op andere Europese landen hoeven te rekenen."