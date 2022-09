Een situatie die iedereen wel kent: je wil een restaurant bezoeken, maar weet niet goede welke. Grote kans dat je dan de reviews erbij pakt, op bijvoorbeeld Google Maps. Maar wie maken die? Allard en Evert schreven er bij elkaar opgeteld al duizenden.

Op Google Maps wemelt het van de reviews voor horecagelegenheden, bezienswaardigheden, musea en andere plekken. Waar de een het leuk vindt om vooral na een hele fijne - of juist hele vervelende - de ervaring te delen, zien anderen het als een dagelijkse bezigheid.

Nog nooit geweest

Zo schreef Allard Bijlsma uit Ede al zo'n 1.800 reviews op Google Maps. "Ik ga veel uit eten, bijvoorbeeld met mijn dochter die in Groningen woont. Zij mag altijd het restaurant uitkiezen, op de voorwaarde dat het er eentje is waar ik nog nooit ben geweest. Dan kan ik een review schrijven."

Recensies achterlaten op Google Maps doet Allard niet alleen bij restaurants. Ook winkels of bezienswaardigheden voorziet hij vaak van commentaar. Daar plaatst hij dan ook een zelfgemaakte foto bij. "Als visuele ondersteuning."

Kwaliteit reviews

Met de foto's wil hij laten zien hoe iets eruitziet. Handig voor gebruikers, zo zegt hij zelf. Maar de gebruikers zijn lang niet de enige reden waarom hij zo'n grote bijdrage levert aan Google Maps.

Zo vindt hij dat het vaak schort aan de kwaliteit van de reviews. "De meeste, zeker voor restaurants, zijn ordinair. Een beetje in de trant van: 'Het eten was ruk'. Dat is niet handig voor de mensen die er meer over te weten willen komen, maar ook niet leuk voor de zaak zelf."

Ordinair

Is iets echt niet goed bevallen? Dan laat hij toch vaak een review van 3 sterren achter. "Maar dan heb ik in de tekst wel de nodige aanmerkingen. Ik wil alleen niet mee in dat ordinaire. Ik wil de ondernemers juist steunen."

Zijn kinderen vinden dat hij gek is, zo zegt hij zelf. "Die vinden het allemaal veel te belastend, al die reviews schrijven. Ze zijn er te druk voor. Maar ik vind het erg leuk om te doen."

Weinig tijd

En het kost hem weinig extra tijd. "Ik doe het vaak tussendoor. Bij reclameblokken als ik tv kijk, bijvoorbeeld." Dan krijgt hij van Google een melding waar hij die dag is geweest met de vraag of hij wil laten weten wat hij ervan vond. Dat komt omdat hij op zijn telefoon de optie 'locatievoorziening' aan heeft staan.

Niet alleen Google weet hem te vinden, ook de ondernemers uit de buurt kennen hem inmiddels. "Ik had eens een mooie review achtergelaten bij een restaurant. Toen werd ik gebeld dat er een flesje wijn voor me klaarstond."

Dagboeken

Die schrijfdrang had hij al in zijn jeugd. "Ik heb tot mijn 18de dagboeken volgeschreven. Via de foto's die ik maak en de recensies die ik achterlaat, kan ik tot 11 jaar geleden precies zien waar ik ben geweest. Een soort visueel dagboek dus, daar doe ik het ook voor."

Maar het laat hem ook op de dag reflecteren, zegt hij. "Het zet me aan het denken: wat vond ik er nou echt van? Dat is prettig."

Terugdenken aan de dag

Evert Niemeijer is net zo fanatiek als Allard met reviews schrijven. Hij liet er al meer dan 1.200 achter op Google Maps. Ook hij vindt het prettig om zo de dag door te nemen. "Het is fijn om terug te denken aan de dag en hoe je die hebt beleefd."

Evert zit in de export van landbouwmachines en is daardoor veel op reis. "Daardoor kom ik op veel plekken waar ik reviews over kan schrijven." Dat doet hij vaak als hij wacht op zijn vlucht of als hij 's avonds in zijn hotel zit.

Positieve reviews

Net als Allard schrijft Evert vooral positieve reviews. "Of het moet echt verschrikkelijk zijn geweest. Maar ik denk vooral: die ondernemers doen zo hun best. Laat ik ze iets positiefs meegeven."

Hij noemt het zijn verantwoordelijkheidsgevoel, niet alleen naar ondernemers toe, maar ook naar Google Maps-gebruikers die willen weten hoe iets is. "Mijn vrouw ook, die leest wel de reviews, maar schrijft er geen. Terwijl het zo makkelijk is om even iets achter te laten. Al zegt zij dat ik gek ben dat ik er zoveel tijd aan besteed."

Interactie met ondernemers

Evert doet het allemaal vrijwillig, maar hij krijgt wel degelijk wat voor terug. Interactie met de ondernemers, bijvoorbeeld. "Ik schreef vorig jaar iets over een hotel van niks. Toen kreeg ik van de eigenaresse heel gedetailleerd een uitleg waarom de service niet naar behoren was. Dat is prettig."

Een goede review daarentegen helpt ondernemers aan meer bezoek, weet hij. "Laatst was ik in zo'n geweldig hotel, met hele enthousiaste ondernemers. Die gun ik dan een mooie recensie."

Toevallig

Het gebeurt hem nog wel eens dat mensen in zijn omgeving toevallig op zijn reviews stuiten. "2 jaar geleden heb ik iets geschreven over een restaurant in de middle of nowhere in Zweden. Bleek 3 weken geleden dat mijn nichtje daar was geweest. Zij had mijn review gelezen. Dat vind ik grappig om terug te horen."

Zoiets maakt Allard ook weleens mee. "Een vriend was laatst op Zakynthos en was daar op zoek naar een restaurant. Hij kwam toen ineens reviews van mij tegen, want ik ben daar ook al eens geweest."

Nostalgisch moment

Allard is historicus en geograaf en plaatste de afgelopen jaren niet alleen honderden reviews, maar zette ook al tienduizenden foto's bij de locaties op Google Maps. "Soms bestaat een bezienswaardigheid nog niet eens. Dan maak ik die gelijk even aan."

Zo draagt hij bij aan de archiefplek die Google Maps is. En dat wordt gewaardeerd door gebruikers. Al zijn ingediende foto's zijn bij elkaar al meer dan 100 miljoen keer bekeken. "Het leukste vind ik het voor de Nederlanders die zijn geëmigreerd, op een nostalgisch moment terugkijken op Google Maps en dan mijn bijdragen tegenkomen."