Geen biercantus, geen sociëteit en niet dansen aan de gracht tot diep in de nacht. In Utrecht komen mbo'ers veel studentenkroegen niet in omdat je daar een studentenpas moet laten zien. Een paar mbo-studenten namen daarom het heft in eigen handen.

Goshi Vlaanderen (17) is een van de leden van het bestuur van de kersverse mbo-studentenvereniging in Nederland: Referendum Sanctum Hollandicus Vereniging Utrecht (R.S.H.V.).

Steeds meer aanmeldingen

Goshi zit met twee anderen in het bestuur van de studentenvereniging. "We houden ons bezig met het organiseren van evenementen en borrels, zodat we samen kunnen komen."

Het animo onder Utrechtse mbo'ers begint langzaam te groeien. "Op het moment zijn we nog in opstart. We zijn nog niet erg groot, maar we krijgen wel steeds meer aanmeldingen. De meeste mensen zijn heel positief en die vinden het een heel leuk initiatief. Anderen zijn nog een beetje sceptisch omdat het heel nieuw is."

'Mbo'ers zijn geen studenten'

Mbo'ers vormen het grootste deel van de studenten in Nederland, maar hadden tot voor kort in Utrecht geen toegang tot studentenverenigingen. "We zijn hier eigenlijk begonnen om meer saamhorigheid te creëren onder mbo'ers en eigenlijk ook om mbo studenten meer op de kaart te zetten, want dat was voorheen nog niet echt het geval."

Volgens Goshi worden mbo'ers veelal niet gezien als een 'echte' student. "Omdat er nog steeds een stempel is: mbo'ers zijn geen studenten."

Tijd voor verandering

"Mensen hebben nog steeds het idee dat een studentenvereniging heel erg iets is van het hbo en universiteiten", vertelt Goshi. "Daar willen wij verandering in brengen."

"Ik denk dat studentenverenigingen voor iedereen geschikt zijn. Ieders niveau ligt natuurlijk net anders dus ik vind dat verenigingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn."

Elke mbo-student is welkom

Op welke school iemand zit of welke opleiding iemand volgt maakt niets uit. Iedere mbo-student is welkom bij de vereniging. Maar voorlopig is het wel een vereiste dat een potentieel lid in of in de buurt van Utrecht woont. "In verband met de feestjes en de borrels is het handig als je een centraal punt hebt."

Officieel is R.S.H.V. op dit moment de enige mbo-studentenvereniging in Nederland. Maar daar zou binnenkort zomaar verandering in kunnen komen. "We merken dat we steeds vaker kleine dingetjes horen van mensen die hetzelfde willen doen in andere steden. Maar dat vinden we alleen maar heel leuk, want dan worden we veel groter."