Steeds vaker verdwijnen bruine kroegen in de binnenstad en komen internationale ketens daarvoor in de plaats. De PvdA in Utrecht wil daar een stokje voor steken. "We mogen de identiteit niet kwijtraken."

Een kroeg is voor veel mensen een plek om elkaar te ontmoeten. Dat ziet ook kroegbaas Ton van den Berg van bruin café Willem Slok in de binnenstad van Utrecht. Tegelijkertijd is er ook steeds meer een leegloop. "In de binnenstad, waren er voor de oorlog bijna 24-25 cafés. Vandaag zijn er nog iets van 5."

Ontmoetingsplek

Bezoekers van Willem Slok beamen die sociale functie van een bruine kroeg. "Dat vind ik heel belangrijk. Het brengt het sociale leven en de gezelligheid", vertelt één van de bezoekers.

Een ander zegt dat het heel belangrijk is om een ontmoetingsplek te hebben voor mensen in de buurt. "Als mensen een nieuwe telefoon hebben en het niet snappen, of als er een regiopas moet worden aangevraagd, proberen we die mensen te helpen", vertelt een vrouw.

Doodzonde

Gevreesd wordt dan ook dat dit soort ontmoetingsplekken verdwijnen. "We zijn op dit moment een uitstervend ras aan het worden. Dat zou ik heel zonde vinden", laat een bezoeker weten.

Ook Romi Leever van de PvdA in Utrecht maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. "Bruine kroegen verdwijnen steeds meer uit onze stad. We mogen de identiteit niet kwijtraken, zeker niet aan grote internationale ketens. Laatst liep ik over de Twijnstraat, daar zat vroeger Café Boothill en daar komt nu dus een Bagels & Beans", vertelt Leever.

Monumentale status

Om de bruine kroegen te behouden, wil de PvdA in Utrecht daarom met een monumentale status komen voor deze panden. "Het mag niet gebeuren dat het steeds meer in het geding komt en dat het straks weg gaat", bepleit Leever.

Ook kroegbaas Ton van den Berg is groot voorstander van dit plan. "Mijn bijdrage aan het erfgoed van de gemeente Utrecht is dat wij dit café overeind hebben gehouden. Ik hoop dat we dat nog heel lang kunnen doen", vertelt hij.