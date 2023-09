Hoe verlaag je de energierekening? Volgens CDA kan het door passagiers die vrijgesteld zijn van de vliegtaks ook te belasten, zoals passagiers van privéjets. Dat moet zo'n 240 miljoen euro opleveren, al zorgt dat geld niet per se voor een lagere rekening.

Woensdag zal het CDA tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag voorstellen om belasting op privé- en transfervluchten in te stellen. Op het eerste oog een eerlijk idee. Toch moet je volgens luchtvaartjournalist Yteke de Jong oppassen. "Henri Bontenbal rekent zich al rijk", zegt ze over de CDA-lijsttrekker.

Concurrentie

"In die zin dat hij lijkt te denken dat Schiphol de enige luchthaven ter wereld is", voegt ze toe. Daarmee doelt ze op de concurrerende luchthavens zoals Parijs, Londen en Frankfurt.

"Hij treft eigenlijk een maatregel waarbij mensen makkelijk kunnen uitwijken." Je kan jezelf er dus ook mee in de vingers snijden. "Het is dus maar de vraag of hij uiteindelijk dat geld wel ophaalt."

Meer begrip

Passagiers die overstappen op Schiphol of met een privéjet vliegen, hoeven op dit moment geen vliegbelasting te betalen. Wie vliegt vanuit Nederland moet dat wel. Het gaat om een bedrag van 26,43 euro, dat je sinds 1 januari 2021 op iedere vlucht moet betalen.

Het is niet de eerste keer dat er zo'n belasting op vluchten bestaat. In 2008 werd een soortgelijke taks ingevoerd, die overigens een jaar later door verzet vanuit Nederlandse luchthavens alweer werd afgeschaft.

Verzet tegen vliegbelasting

"Misschien dat een dergelijk verzet tegen de vliegbelasting nu wel minder wordt", zegt luchtvaarteconoom Eric Pels. "Je zet nu dat zowel in Den Haag als in de bredere maatschappij meer begrip lijkt te bestaan voor het idee dat Schiphol misschien moet gaan krimpen."

Het CDA richt z'n pijlen op overstappers en passagiers van privévluchten. Het is oneerlijk dat zij geen belasting betalen, vindt de partij. Door de vliegbelasting voor iedere passagier gelijk te trekken voor iedere vlucht, wil het CDA de energierekening voor alle Nederlandse huishoudens met een aantal tientjes te verlagen.

'Korting' op de energierekening

Vorig jaar stapten er ongeveer 10 miljoen mensen over op Schiphol, plus de 66.000 passagiers die met een privéjet vlogen. Wanneer dat bedrag wordt vermenigvuldigd met de vliegtax (26,43 euro), is de uitkomst iets meer dan 266 miljoen.

Aan het begin van dit jaar waren er in Nederland 8,3 miljoen huishoudens, blijkt uit cijfers van het CBS. Wanneer de volledige opbrengst uit de extra vliegbelastingen wordt uitgesmeerd over de huishoudens, zou dat betekenen dat zij jaarlijks 32 euro 'korting' krijgen op de energierekening.

Effectievere manier

Maar of dat lukt is een tweede. "Het is natuurlijk maar een marginaal deel van alle vliegbewegingen", zegt luchtvaartjournalist De Jong over privévluchten. "Je ziet de laatste tijd dat er echt om wordt geroepen dat de privéjets aangepakt moeten worden", geeft ze aan.

Zelf weet ze niet of vliegbelasting voor privéjets wel de beste oplossing is. "Ik denk dat hogere havengelden een effectievere manier is om geld binnen te halen dan om het via passagiers te doen. Want als je uitgaat van zo'n 25 euro per persoon, haal je via privéjets niet meer dan een paar miljoen binnen."