Bewoners van zo'n 4600 huizen rond Schiphol krijgen schadevergoeding omdat ze sinds 2015 last hadden van te veel vliegtuiglawaai. Maar die schadevergoeding geldt alleen voor 2018 en 2019. "Een doekje voor het bloeden", volgens de wethouder van Uithoorn.

Als je rond Schiphol woont hebt je hoe dan ook last van lawaai. Maar die overlast moet wel binnen wettelijke geluidsnormen blijven. En dat is rond de Aalsmeerbaan, zoals bij Uithoorn, vaak niet gelukt. Bewoners van zo'n 4.600 huizen hebben daarom recht op schadevergoeding, heeft minister Harbers van Infrastructuur besloten. Er zit alleen een addertje onder het gras: voor slechts twee jaar overlast krijgen zij compensatie, voor 2018 en 2019. De andere jaren zijn volgens het ministerie van Infrastructuur verjaard.

Nadeelcompensatie

Wethouder Schipholzaken van Uithoorn, Ferry Hoekstra, is teleurgesteld in de minister. "Die andere jaren waren er ook overschrijdingen, dan moet daar ook compensatie voor worden aangeboden."

Twee jaar geleden al vroegen negen omwonenden om een vergoeding voor de overschrijdingen van de geluidsoverlast. Zij wezen daarbij vooral op de gebrekkige handhaving van de geluidsnormen. Geluidsgrenzen worden al sinds 2015 overschreden op verschillende plaatsen, zonder dat de inspectie daartegen optreedt. Overtreding wordt gedoogd als er starts- en landingsbanen zijn ingezet die tot de minste overlast leiden. Maar dit is nooit wettelijk verankerd en eigenlijk juridisch niet langer houdbaar.

Doekje voor het bloeden

Tweederde van de huizen die in aanmerking komen voor schadevergoeding, liggen in de gemeente Uithoorn. De compensatie is een aardig gebaar van de minister, maar volgens wethouder Schipholzaken, Ferry Hoekstra, ook een doekje voor het bloeden. "Dit doet geen recht aan de overlast die hier al jaren plaatsvindt. Daarom zien we ook graag dat de minister andere maatregelen neemt die verder gaan dan financiële compensatie, zodat overlast ook in toekomst minder wordt", zegt hij. Hij wil vooral dat er minder gevlogen gaat worden.

De wethouder weet hoe groot de impact is in zijn gemeente. "In bepaalde delen van Uithoorn en de Kwakel hebben bewoners in de avond en de ochtend last van piekuren. Kinderen liggen 's nachts wakker terwijl ze 's ochtends naar school moeten. Dat is iets waarvan wij zeggen: zo ver moeten we niet gaan om Schiphol de ruimte te geven om te vliegen", zegt Hoekstra.

5 jaar te veel overlast, 2 jaar compensatie

Schadevergoeding lijkt op een gul gebaar van de minister, maar daar denken ze rond Schiphol toch anders over. Want uit een document van Harbers, dat deels is zwartgelakt, blijkt dat de schadevergoeding er komt, omdat een bewonersorganisatie een rechtszaak heeft aangespannen.

Het toekennen van een vergoeding is in het belang van het verweer in de civiele zaak met Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, zo blijkt uit het originele document.

'Regeling toepassen op alle jaren'

Wethouder Hoekstra uit Uithoorn wil dat de schadevergoeding gaat gelden vanaf 2015. "Ik vind het vreemd dat die andere jaren niet erkend worden. Toen is er ook te veel overlast geweest. Als je een regeling in het leven roept, moet je die toepassen over alle jaren waarin er te veel overlast heeft plaatsgevonden, dus ook de jaren voor 2018."

Omwonenden krijgen in totaal om ruim 7,5 miljoen euro. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afstand tot het handhavingspunt en de WOZ-waarde. Het ministerie verwacht dat mensen recht hebben op bedragen tussen de 50 en 2.200 euro, met een uitschieter naar 27.000 euro.