Uit nieuw onderzoek blijkt dat een grote groep jonge vrouwen zich beperkt voelt in hun vrijheid door seksueel ongewenst gedrag. Het laat nog eens goed zien waarom er speciale vrouwensportscholen zijn. "Sommige oefeningen doe ik niet met een man erbij."

Plan International deed onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. 63 procent zegt dat seksueel ongewenst gedrag op straat of in het openbaar vervoer ze beperkt in hun bewegingsvrijheid. Zo mijden zij bijvoorbeeld ook sportclubjes.

Geen mannen toegestaan

Ook sportscholen kunnen een plek zijn waar vrouwen dit soort gedrag tegenkomen. Juist daarom richtte Heidy Chahid van den Dungen de speciale ladies only-vestiging van SportPiazza in Tilburg op. De club is opgedeeld in twee delen: beneden voor mannen en vrouwen, maar de bovenverdieping is er alléén voor vrouwen.

"Dat is helemaal gereserveerd voor vrouwen, dus daar mogen geen mannen komen." Heidy merkt dat er steeds meer vraag is naar dit soort clubs. "Er is duidelijk behoefte. Zeker in het westen van het land zijn er nogal wat sportscholen bijgekomen, maar hier in het zuiden zijn we de enige."

Je vrij voelen

"Er komen hier ook vrouwen uit Breda en Den Bosch, juist omdat wij een vrouwensportschool zijn. Zij komen hier om zich echt vrij te voelen en te kunnen sporten zoals ze dat zelf graag willen, zonder het idee te hebben dat ze bekeken worden."

Op dit moment heeft de club zo'n 900 leden, maar Heidy merkt dat de interesse groeit. "Veel jonge meiden willen sporten en voelen zich hier prettiger."

Bekeken worden is onprettig

Het feit dat mannen ze bekijken tijdens het sporten, ervaren veel vrouwen als onprettig, weet ze. "Als mannen sporten hebben ze niks te doen. Die gaan dan kijken, dat kun je ze misschien ook niet kwalijk nemen. Zij doen dat wellicht ook uit een soort van automatisme."

"Maar vrouwen voelen dat niet altijd als prettig. Daar kun je je door je geloof of je gewicht niet prettig bij voelen. Of gewoon zomaar. En die vrouwen vinden het dus prettiger als ze niet het idee hebben dat er iemand naar hun kont kijkt."

Verslaggever Joris Kreugel gaat op bezoek in de ladies only-sportschool in Tilburg

Voor sommige oefeningen naar boven

Een van de vrouwen die sport in het ladies only-gedeelte bevestigt dat: "Als ik bepaalde oefeningen doe voor de B's, buik, billen en borsten, dan moet je toch bepaalde houdingen aannemen. Je voelt je er dan niet prettig bij als er mannen in de omgeving zijn."

Iemand anders sport in het gemengde gedeelte: "Het maakt me niet zoveel uit, zolang ik maar train." Toch wijkt ook zij af en toe uit naar het vrouwengedeelte. "Sommige oefeningen doe ik toch wel boven, zoals squats. Om je billen te vergroten", lacht ze. "Dat vind ik fijner. Dan zak je door je knieën en het is fijner om dat te doen zonder mannen in de buurt." Vindt ze het niet jammer dat dat nodig is? "Nee, ik doe het voor mijn eigen gevoel. Dan hoef ik niet zo om me heen te kijken."