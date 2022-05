De Europese Unie werkt sinds begin mei aan een boycot van Russische olie. Komende dagen zou duidelijk moeten worden of alle lidstaten akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie. Dat meldt de Duitse minister van Economische Zaken.

De Duitse minister Robert Habeck houdt nog wel een slag om de arm. Hij vertelde aan de Duitse omroep ZDF dat een boycot het Kremlin niet direct zwakker zal maken. Rusland zou namelijk door de alsmaar stijgende prijzen nu meer geld kunnen krijgen voor z'n olie. Zelfs als er minder van verkocht wordt.

Symbolische sancties

Het doel van de sanctie is om een signaal te geven aan het Kremlin. Het Westen moet laten weten dat het afkeurt wat Poetin doet, vertelt advocaat en sanctieonderzoeker Heleen over de Linden van de Rijksuniversiteit Groningen.

"Ik vind dit een logische stap", zegt ze. "We moeten laten zien dat dit onacceptabel is, ook al raken we onszelf hier ook ontzettend hard mee."

Poetin profiteert op korte termijn

"Tegelijkertijd weten de Russen dat de vraag niet direct wereldwijd afneemt, omdat we via andere kanalen zullen moeten importeren", vervolgt Over de Linden. Dat andere afzetmarkten graag Russische olie kopen, zorgt ervoor dat het Kremlin inderdaad niet direct veel last heeft van de boycot.

"Misschien blijft Europa zelfs via andere landen dezelfde olie kopen, die dan minder Russisch lijkt."

Gevolgen later voelbaar

"Op korte termijn lijkt het er zeker op dat Poetin er wat aan heeft", ziet ook Rusland-deskundige Helga Salemon. Ze verwacht dat de hoge olieprijs op dit moment inderdaad in het voordeel van het Kremlin zal uitvallen.

"Toch zal het Poetin ook echt raken", vertelt Over de Linden. "Op midden-lange termijn al."

Het zal Poetin echt raken

Energiedeskundige Lucia de Geuns van het Haagse Centrum voor Strategische Studies denkt niet dat andere landen het gat kunnen vullen dat Europese klanten achterlaten. "Op langere termijn gaat Poetin hier wel last van krijgen", beaamt de energiedeskundige dan ook.

"De verkoop naar andere landen levert problemen op", vertelt De Geuns. "De afstanden zijn langer en de olie is dus langer onderweg in tankers die ook geld kosten. Er zal ook op langere termijn minder afzet zijn dan de Europese vraag."