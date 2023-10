Welk boek wint dit jaar de NS Publieksprijs 2023? Vanavond zijn de zes genomineerde boeken bekendgemaakt. EenVandaag sprak met de zes genomineerde schrijvers over hun boeken en lezers.

Dit zijn de zes genomineerde boeken: 'Alter Ego' van Esther Verhoef, 'De Camino' van Anya Niewierra, 'Het Koninklijk Huis' van Herman Koch, 'Koraalrif' van Suzanne Vermeer, 'Wat stilte wil' van Arthur Japin en 'Wij waren, ik ben' van Israel van Dorsten.

'Alter Ego' van Esther Verhoef

De thrillerauteur is dit jaar voor de tiende keer genomineerd voor de NS Publieksprijs: "Als ik schrijf, schrijf ik intuïtief. Ik ben niet zo bezig met een plotje of een hoofdstuk, op de een of andere manier komt het schrijven uit mijn onderbewustzijn."

Alter Ego is een psychologische thriller over een sterrenkok, zijn jonge vrouw Lynn en haar minnaar. "Ik krijg ook terug van lezers dat ze zich herkennen in mijn boek", zegt Verhoef. "Dat ze niet meer de woorden lezen, maar in de wereld achter de woorden verdwijnen. Alsof ze een film kijken of er zelf bij zijn."

Bron: EenVandaag 'Alter Ego' van Esther Verhoef

'De Camino' van Anya Niewierra

Dat ze genomineerd is voor een publieksprijs is voor auteur Anya Niewierra extra bijzonder: "Wat mij raakt is dat ik op deze plek gekomen ben, omdat zoveel mensen mijn boek gelezen hebben. Daar krijg ik nu weer kippenvel van."

Het boek gaat over Lotte en haar man Emil, een vluchteling uit Bosnië en Herzegovina, die zelfmoord pleegt tijdens het wandelen van de Camino. "Een heel bijzonder moment was in een boekhandel waar ik een lezing gaf, daar waren een aantal mensen uit Bosnië. Zij waren zo geraakt door mijn boek dat we samen tranen hebben gelaten."

Bron: EenVandaag 'De Camino' van Anya Niewierra

'Het Koninklijk Huis' van Herman Koch

Een satirische roman over een modern koningsdrama, dat is het boek van Herman Koch: "Mensen zeggen: 'Jij durft dingen te schrijven, waarvan ik niet wist dat je die mocht denken.' Maar ik heb bij het schrijven van dit boek me geen moment afgevraagd of het eigenlijk wel kon", vertelt Koch. "Ik heb helemaal niet geprobeerd een anti-koningshuisboek te schrijven. Het moet voor hen ook net leuk blijven, als ze het zouden lezen."

De auteur krijgt graag reacties van zijn lezers: "Het contact met de lezers is voor mij het leukste, dat ik ergens wandel en iemand op de fiets even afremt en zegt: 'Goed boek hoor!'"

Bron: EenVandaag 'Het Koninklijk Huis' van Herman Koch

'Koraalrif' van Suzanne Vermeer

Suzanne Vermeer, een schrijverspseudoniem, is weer genomineerd, maar wie is deze auteur? "Zij is het best bewaarde geheim van Nederland", zegt Anna Jansen van uitgeverij U.W. Bruna, de uitgever die de boeken van Suzanne Vermeer uitgeeft.

Wie er ook achter de succesvolle thriller zit, de uitgeverij is blij met al haar lezers: "We zijn heel blij met deze nominatie. Die was er niet zonder de geweldige auteur, maar ook niet zonder al die geweldige lezers."

Bron: EenVandaag 'Koraalrif' van Suzanne Vermeer

'Wat stilte wil' van Arthur Japin

De nominatie is voor auteur Arthur Japin een kroon op zijn werk: "Al mijn figuren zijn buitenstaanders, mensen die niet goed kunnen communiceren, zo iemand ben ik stiekem ook. Via die boeken is het gelukt om die mensen toch te bereiken, dus een prijs van het publiek is natuurlijk de top."

Zijn boek gaat over Anna, een vrouw uit de 19de eeuw die graag zangeres wil worden. Toch is dat in die tijd ondenkbaar voor een meisje uit haar milieu. "Ze zoekt een stem, maar wordt door de omgeving gedwongen om stil te zijn. En toch lukt het haar. Dat soort mensen zijn mijn helden."

Bron: EenVandaag 'Wat stilte wil' van Arthur Japin

'Wij waren, ik ben' van Israel van Dorsten

Een verhaal over zijn eigen jeugd, verstopt op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, dat is dit boek van Israel van Dorsten: "Het is een verhaal dat hopelijk ook anderen inspireert. Dat in welke situatie je ook zit, je eruit kunt komen en je er lessen uit kunt trekken."

Hij krijgt veel reacties van lezers op zijn boek: "Dat vind ik altijd wel heel mooi om te lezen, om die reacties terug te krijgen. Wat mensen eraan gehad hebben, vaak is dat ook heel persoonlijk."