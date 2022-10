Welk boek wint dit jaar de NS Publieksprijs? Vanavond zijn de nominaties bekendgemaakt en inmiddels zijn de stembussen geopend. EenVandaag sprak met de 6 genomineerde schrijvers over hun boek en hun band met de lezer.

De 6 genomineerde boeken zijn 'Amalia' van Claudia de Breij, 'De heks van Limbricht' van Susan Smit, 'De Nachtdienst' van Esther Verhoef, 'Dwaalspoor' van Suzanne Vermeer, 'Fortuna's Kinderen' van Annejet van der Zijl en 'Master je Mindset' van Michael Pilarczyk.

'Amalia' van Claudia de Breij

Het boek is geschreven ter ere van de 18de verjaardag van kroonprinses Amalia. "Het is een biografische schets, maar ik vind het bijna een coming out of age", vertelt De Breij.

"Het was heel leuk om me in Amalia te verdiepen. Ik ben zelf ook een 18-jarige geweest en heel veel is dus hetzelfde. Dat merk ik ook bij mensen die nu die leeftijd hebben die het lezen, het gaat veel meer over iedereen dan ik had gedacht."

Lezers zijn heel belangrijk voor de schrijver: "Met alles wat je maakt, doet het er pas toe als iemand het heeft gelezen en helemaal als iemand er iets aan heeft gehad."

'De heks van Limbricht' van Susan Smit

Een roman die gebaseerd is op feiten die zich afspelen in Limbricht aan het eind van de 17de eeuw. "Het is een roman naar het verhaal van het leven van een vrouw die wordt aangewezen als heks. Het is een bijzonder boek in mijn oeuvre omdat heel veel samenkomt."

"Het is een vrouw die tegen de grens van haar tijd aanbotst, met liefde voor de natuur, een beetje hoekig, een heel mooi personage om over te schrijven. Het maakt ook heel erg duidelijk hoe vrouwen beperkt zijn geweest in hun bewegingsvrijheid", legt Smit uit.

Volgens haar zijn lezers 'natuurlijk van levensbelang' voor een schrijver: "Lezers hebben, betekent de vrijheid hebben om lang en rustig aan boek te kunnen werken."

'De Nachtdienst' van Esther Verhoef

Een thriller die gaat over een dierenarts die midden in de nacht door twee gemaskerde mannen wordt gedwongen om een levensreddende operatie uit te voeren bij een vriend.

"Ik maak boeken over normale mensen die in ongewone situaties terecht komen. Dat is denk ik aantrekkelijk aan mijn boeken. Dat hoor ik ook regelmatig terug van lezers. Dat ze het lezen alsof ze een film aan het kijken zijn", zegt Verhoef.

Voor haar als schrijver zijn de lezers haar publiek, vertelt ze: "En de kopende lezers geven mij de gelegenheid om fulltime te schrijven."

'Dwaalspoor' van Suzanne Vermeer

Een thriller over een zakenman die op vakantie om het leven komt, de vraag is of het een ongeluk was of dat er opzet in het spel is. Het boek is geschreven door Suzanne Vermeer, een pseudoniem waaronder verschillende schrijvers eerder gepubliceerd hebben.

"Suzanne Vermeer is Suzanne Vermeer, dat is alles wat we erover zeggen", laat uitgever Steven Maat van A.W. Bruna weten.

"Een boek dat niet gelezen wordt, is een nutteloos boek. dus de waardering van lezers is veel belangrijker dan waardering van literaire jury", vindt Maat. "Een literaire jury vertelt wat mensen moeten lezen, maar als mensen het van hun medelezers horen, is dat veel belangrijker."

'Fortuna's Kinderen' van Annejet van der Zijl

Dit waargebeurde familieverhaal begint in 1818 bij avonturier Leon Herckenrath en gaat twee eeuwen door. "'Fortuna's Kinderen' gaat over moed en liefde, en over racisme. Het gaat vooral over mensen die zich niet lieten begrenzen", vertelt Van der Zijl.

"Niet door fysieke grenzen, want ze voeren de hele wereld over, maar ook niet door buiten opgelegde grenzen, zoals huiskleur of sociale status."

De schrijver noemt het 'een ontzettend leuke prijs' om genomineerd voor te zijn: "Juist omdat er zoveel lezers bij betrokken zijn. Het grootste compliment krijg je altijd van je lezers."

'Master je Mindset' van Michael Pilarczyk

Een zelfhulpboek over persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk succes.

"Het is een boek waarin ik je probeer te laten nadenken over jezelf, hoe je denkt wat je denkt, hoe je kunt leven zoals je wil. Je mooiste leven, zoals ik dat zeg", zegt Pilarczyk.

Hij vindt het 'heel mooi' om de feedback te krijgen van lezers. "Ik word op straat aangesproken en dan zeggen mensen: 'Je hebt mijn leven veranderd.' Dat is het mooiste wat je kunt terugkrijgen, die sprankeling in de ogen van lezers. Zo kan ik een klein beetje bijdragen aan het geluk van iemand anders."