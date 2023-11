De winnaar van de NS Publieksprijs 2023 is bekend: 'De Camino' van schrijver Anya Niewierra. Dat is zojuist bekendgemaakt in EenVandaag. Van het boek zijn al meer dan 150.000 exemplaren verkocht en het staat al bijna anderhalf jaar in de bestsellerlijst.

'De Camino' had stevige concurrentie van de andere vijf genomineerde boeken: 'Alter ego' van Esther Verhoef, 'Het Koninklijk Huis' van Herman Koch, 'Koraalrif' van Suzanne Vermeer, 'Wat stilte wil' van Arthur Japin en 'Wij waren, ik ben' van Israel van Dorsten. Samen waren dit de zes bestverkochte boeken tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023. Het publiek kon tot vanmiddag stemmen op hun favoriet.

Tegenstelling in het boek

"Ik ben flabbergasted, ik had dit niet zien aankomen", reageert Niewierra op het winnen van de NS Publieksprijs. "Het rare is dat mijn gevoel zei: 'Ik ga dit winnen.' Maar mijn verstand zei: 'Niewierra, dat gaat niet gebeuren.' Maar het is gelukt, dus het blijkt: je moet toch naar je gevoel luisteren."

In haar boek zit een tegenstelling, vertelt de schrijver: tijdens het lopen van een pelgrimsroute als de Camino is iemand alleen de mens, terwijl in landen als Bosnië iemands etnische achtergrond juist allesbepalend is. "Klaarblijkelijk spreekt dit mensen aan en zet het aan tot denken."

Thriller over verborgen identiteit

'De Camino' is een thriller die gaat over Lotte en haar man Emil, een voormalig vluchteling uit Bosnië. Het boek begint met een mysterieuze gebeurtenis: Emil pleegt onverwacht zelfmoord terwijl hij de Camino bewandelt, de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje.

Lotte gaat hierna op zoek naar antwoorden: wat dreef haar man tot zijn wanhoopsdaad? Als ze naar Emils geboorteland afreist om daar zijn as uit te strooien, komt ze erachter dat haar man over zijn ware identiteit heeft gelogen. Lotte besluit vervolgens zelf de Camino te lopen, precies in zijn voetsporen. Maar al snel merkt ze dat er iemand is die niet wil dat ze de waarheid ontdekt.

'Een absolute pageturner'

Directeur Eveline Aendekerk van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, dat de verkiezing organiseert, noemt het winnende boek een absolute pageturner. "Ik heb 'De Camino' afgelopen weekend nog een keer met veel plezier gelezen. En opnieuw viel me op hoe actueel het is en hoe krachtig het de verwoestende werking beschrijft van oorlog op relaties en vriendschappen."

De NS Publieksprijs is de enige boekenprijs waar de lezer écht aan zet is, door boeken te kopen en door erop te stemmen, benadrukt Aendekerk het belang van de prijs. "Hier komt geen vakjury aan te pas. Daarmee is de prijs ook een ode aan de lezer, aan lezers."

VVV-directeur én schrijver

Prijswinnaar Niewierra (59) is algemeen directeur van de VVV in Zuid-Limburg. Ze debuteerde 10 jaar geleden en heeft sindsdien nog vijf boeken geschreven. Niewierra gaat regelmatig naar Frankrijk om daar te schrijven. In interviews roemt ze steevast haar man, die haar schrijverschap ondersteunt door het huishouden en de boekhouding te runnen.

De schrijver staat erom bekend dat ze veel research doet voordat ze aan een nieuw boek begint. Ze is op dit moment alweer bezig met een volgende thriller: 'De nomade' wordt volgend jaar mei in de boekwinkels verwacht.

NS Publieksprijs

Als winnaar van de NS Publieksprijs ontvangt Niewierra - naast de eer - een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en 7.500 euro aan prijzengeld. Van de andere genomineerde schrijvers hebben Arthur Japin ('De overgave', 2008), Herman Koch ('Het diner', 2009) en Esther Verhoef ('Déjà vu', 2011) de prijs al eens eerder gewonnen.

De Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt sinds 1987 uitgereikt, in de eerste jaren nog als oeuvreprijs. Vorig jaar was er geen uitreiking, twee jaar geleden won Lale Gül met haar debuutroman 'Ik ga leven'. De prijs ging eerder onder andere naar Michel van Egmond, die in totaal zelfs drie keer won met zijn boeken 'Gijp' (2013), 'Kieft' (2014) en 'De wereld volgens Gijp' (2017).