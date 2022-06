Lucinda Riley, Nora Roberts of Colleen Hoover. Stuk voor stuk succesvolle vrouwelijke fictie-auteurs. Toch zijn er een hoop mannen die amper boeken van vrouwelijk schrijvers openslaan. "Mannen hoeven niet zoveel te lezen over familie of over relaties."

Afgelopen week schreef The Guardian dat mannen voornamelijk boeken lezen die zijn geschreven door mannen. Voor vrouwen zou het geslacht van de auteur daarentegen niet veel uitmaken. Waar komt die voorkeur van mannen vandaan? Literatuuronderzoeker Corina Koolen zocht uit hoe het zit.

Voorkeur voor mannen

13.700 reacties kreeg Koolen op de enquête die ze online uitzette. Maar daar zaten duidelijk minder mannen dan vrouwen tussen. "De genderverdeling was al scheef, rond de 70 procent was vrouw. Dat komt waarschijnlijk doordat vrouwen meer fictielezers zijn", zo verklaart ze het verschil.

"Daarnaast is het wel zo dat mannen duidelijk een voorkeur hadden voor romans door mannelijk auteurs. Bij vrouwen was het half-half verdeeld", vertelt Koolen.

Te vrouwelijk

"Je had echt mannen erbij die zeiden: 'Ja, daar ben ik wel aan begonnen, maar dat was te vrouwelijk voor mij. Dus dat lees ik dan niet.'" Koolen denkt dan ook dat een hoop mannen liever boeken lezen die zijn geschreven door mannelijke auteurs. "Ik denk dat mannen wel geneigd zijn om eerder weg te blijven bij boeken door vrouwelijke auteurs. Maar dat komt ook door de marketing."

Literair agent Paul Sebes van Sebes & Bisseling beaamt dat. "Ik denk wel dat hoe het eruit ziet, wat de titel is en waar het ligt in de boekhandel, veel uitmaakt." Hij wijst op boeken van bekende auteurs als Lucinda Riley en Colleen Hoover, de nieuwe hit in de commerciële vrouwenfictie. "Eerlijk gezegd ga ik als man daar echt niet mee in de trein zitten."

Familie en relaties niet in trek

Hij plaatst wel een kanttekening bij de uitkomsten van het onderzoek. "Er zijn heel veel vrouwelijke auteurs die door mannen gelezen worden. Maar dat zijn vooral literaire auteurs."

Volgens de literair agent heeft dat ook te maken met de inhoud van fictie door vrouwen. "Mannen hoeven niet zoveel te lezen over familie of over relaties. Mannen kunnen weer ontzettend lang zeiken over een voetbalwedstrijd."