Vanaf 1 juli zijn stuntacties met bier verleden tijd. Nooit meer 2 kratjes halen, 1 betalen. Op die dag gaat de nieuwe alcoholwet in. Maar aanbiedingen en acties met bier zullen blijven, zeggen experts.

Met de nieuwe alcoholwet worden kortingen van meer dan 25 procent verboden. Hiermee wil de overheid problematisch alcoholgebruik voorkomen, waarbij mensen, zeker ook jongeren, meer drank kopen dan de bedoeling was.

Nederland aanbiedingenland

De acties deden hun werk goed. Ongeveer 40 tot 50 procent van de bieromzet in de supermarkt komt uit acties. Gemiddeld over alle boodschappen is dat 'slechts' 23 procent, rekent retaildeskundige Eric Hemmes voor. Nederland is een waar aanbiedingenland. In Duitsland zijn er juist heel weinig aanbiedingen, maar liggen prijzen in de supermarkt ook veel lager. In Nederland zijn de prijzen veel hoger, maar zijn er 'verschrikkelijk veel acties'. "Supermarkten doen er alles aan om mensen over te halen spullen vooral bij hun te kopen", zegt retaildeskundige Paul Moers.

Supermarkten zullen creatief gaan denken, zegt Hemmes. Denk aan een pak wasmiddel bij een bierkrat. "In ieder geval iets dat de aandacht trekt", zegt Hemmes. Er de standaardacties zullen blijven, zoals bijvoorbeeld een gratis shirt of sjaal bij een krat tijdens een voetbaltoernooi. De supermarkten zullen zoeken naar dingen die veel waard lijken en wat aantrekkelijk is voor mensen om te hebben, zeggen de experts.

'Overheid bedankt!'

Door de nieuwe alcoholwet zullen zowel bierbrouwer als supermarkt meer verdienen met hun product, omdat ze minder geld hoeven weg te geven in acties. "Dus ik zou zeggen: 'overheid, hartelijk dank'. De overheid geeft supermarkten en brouwers de kans om meer te verdienen op deze manier", zegt Hemmes.

Supermarkten zullen er waarschijnlijk niet voor kiezen hun prijzen permanent te verlagen, verwachten beide deskundigen. Dat zou tot imagoschade kunnen leiden, zegt Moers. "De bedoeling van de wet is problematisch drankgebruik tegengaan, als je dan een hele lage vaste prijzen gaat vragen, komt daar publieke verontwaardiging over. Dat risico zullen ze niet lopen."

Kratje standaard voor paar euro minder

Maar de prijs structureel verlagen mág wel. In Nederland is er geen minimum alcoholprijs, laten onder meer het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit weten. Desgevraagd zegt brouwerij Heineken alleen een adviesprijs richting supermarkten te hanteren.

De verkoopprijs mogen supermarkten zelf bepalen. Een euro voor een kratje vragen zou dus best mogen. In Frankrijk en België mag dat bijvoorbeeld niet, daar mag je niet onder de inkoopprijs verkopen. De kans dat dat in Nederland wel zou gebeuren is dus klein. Albert Heijn houdt het bij kortingen tot 25 procent, laat een woordvoerder weten.

Goedkoper pils is er al

Hemmes verwacht niet dat de wet het alcoholgebruik van jongeren significant zal veranderen. "Mijn kindereen begonnen hard te lachen toen ik de wet uitlegde. Ze wezen er meteen op dat de goedkoopste merken op dit moment, zonder aanbieding, slechts 5 á 6 euro voor een kratje kosten."

Verder is bier uit de supermarkt nog altijd spotgoedkoop in vergelijking met bier afrekenen in de kroeg. "De zuipketen in Twente zullen dus echt niet stoppen. Die gaan gewoon, ook met maximaal 25 procent korting, rustig op deze voet door", concludeert Moers.