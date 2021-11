Als het aan voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls ligt, wordt zo snel mogelijk de coronapas ingevoerd op de werkvloer. Maar dat is totaal onrealistisch, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp: "Het duurt maanden voordat dit geregeld is."

Direct na de uitspraak van Bruls, afgelopen zondag in het programma Buitenhof, brandde er een hevige discussie los op social media.

Gevoelige snaar

Hoogleraar Evert Hulp is daar niet verbaasd over. "Een mogelijke coronapas op de werkvloer is een zeer principiële discussie die een gevoelige snaar raakt in de samenleving. Je werkplek is immers iets heel anders dan een café of restaurant, waar je vrijwillig naartoe gaat."

Het gaat volgens Verhulp om een belangenafweging, die afhankelijk van de situatie steeds anders kan uitpakken. "Een werkgever heeft de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen, maar de vraag is of er een vaccinatiebewijs voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen."

Laatste middel

Zo maakt het volgens de hoogleraar uit of de werkgever een verpleeghuis is of bijvoorbeeld een universiteit. "Als het gaat om een afdeling waar dementerende ouderen wonen en afstand houden onmogelijk is, kan ik me voorstellen dat je een vaccinatie- of testbewijs vraagt. Daar is namelijk geen ander redelijk alternatief voorhanden."

Een ander voorbeeld is luchtvaartmaatschappij KLM, waar de facto al gevraagd om een bewijs op de werkvloer. "Volstrekt logisch. Landen waar zij op vliegen vragen ook om een bewijs van vaccinatie of een negatieve test. Je wilt niet in de situatie komen dat stewardessen letterlijk vast komen te zitten in het vliegtuig, omdat ze de luchthaven niet in mogen."

Invoering duurt maanden

Maar voor andere situaties kan de balans wel eens de andere kant op schieten, denkt Verhulp. Simpelweg omdat er andere mogelijkheden zijn om veiligheid op werkvloer te garanderen. "Op de universiteit bijvoorbeeld kun je makkelijk lichtere middelen inzetten, denk aan afstand houden of een mondkapjesplicht. Als dat kan, is een coronapas niet noodzakelijk."

Al met al denkt de hoogleraar dat deze extra verplichting van de werknemer er voorlopig niet komt. "Het duurt echt maanden voordat dit wettelijk geregeld is. Dit vergt veel debat in de Kamer. Dus dat coronabewijs op de werkvloer, dat duurt nog wel even. Als het er ooit komt."