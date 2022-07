'Kansloze asielzoekers' weren, zoals voorzitter Huberts Bruls van de Veiligheidsraad voorstelt, is geen oplossing voor het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zegt advocaat asielrecht Wil Eikelboom.

"Het zijn de gemeenten die niet genoeg opvang bieden", stelt advocaat Eikelboom. "Het is dus aan meneer Bruls en zijn collega's om een oplossing te vinden."

Niet veilig voor iedereen

'Kansloze asielzoekers' waren de woorden die Bruls gebruikte. Eikelboom heeft het daar liever niet over. "Hij bedoelt asielzoekers uit veilige landen. Maar het is niet zo dat iemand uit een 'veilig land' ook daadwerkelijk veilig is daar."

"Op die lijst staan ook landen als Marokko en Albanië. Ook daar komen asielzoekers vandaan die worden ingewilligd", legt hij uit. "2 weken geleden was er nog een inwilliging van een Marokkaan die politiek activist is. Hij zou in de cel belanden bij terugkomst."

Snelle procedures

Niet die hele groep is 'kansloos', zegt Eikelboom. "Daarom moet je ze ook zeker niet weren. Iedereen heeft recht op een asielprocedure." Volgens hem gaan die procedures ook een stuk sneller dan mensen denken. "De procedures zijn een aantal jaar geleden al versneld. Die zorgen dus echt niet voor de huidige opstopping", zegt hij.

"Als je aankomt en er wordt vastgesteld dat je uit een veilig land komt, krijg je vrijwel meteen een verhoor. In de meeste gevallen krijg je dan te horen dat je niet mag blijven." Als er een reden is dat ze denken dat je wel recht hebt op asiel, duurt het wat langer, legt Eikelboom uit.

Goeden lijden onder kwaden

Volgens Eikelboom is het ook niet het geval dat veiligelanders meehelpen aan de asielcrisis door in hoger beroep te gaan. "Het is een kleine groep die in beroep gaat tegen het besluit dat ze niet mogen blijven. Maar dat is een wettelijk recht en duurt maar een paar weken."

Dat er veiligelanders zijn die voor overlast zorgen, spreekt de advocaat ook niet tegen. "Niemand heeft daar behoefte aan. Die moeten snel door de procedure worden gehaald en het land verlaten als ze veilig zijn. Maar de hele groep minder toegang geven tot de procedure is verkeerd. Dan lijden de goeden onder de kwaden."