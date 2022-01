Op heel veel terreinen trekt corona een flinke wissel. Maar in de Duitse stad Mainz gaat het beter dan ooit. Daar staat het hoofdkantoor van het bedrijf BioNTech, dat precies op het juiste moment begon met de ontwikkeling van een coronavaccin.

Het ging voor corona niet goed met de Duitse stad Mainz. Maar toen corona kwam, ging het juist beter: het virus bleek een zegen voor de financiën van de stad. Dat komt dus door BioNTech, die samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde. "Ze zijn er heel erg trots op", zegt correspondent Annette Birschel.

Verlies

In Nederland hebben we het over het Pfizer-vaccin, maar eigenlijk heet het vaccin BioNTech/Pfizer. "In Mainz zeggen ze dus ook dat ze het BioNTech-vaccin hebben gehad." Voor de pandemie was het bedrijf bij lange na niet zo succesvol, vertelt correspondent in Nederland voor Duitse media Birschel. "Ze hebben altijd verlies geleden bij BioNTech."

Tot corona dus, want toen wist het Turkse echtpaar op het juiste moment over te stappen. "Ze deden veel onderzoek naar een kankermedicijn. Dat is niet gevonden, maar ze wisten de aandeelhouders te overtuigen in te stappen naar onderzoek voor een coronavaccin."

Miljardenwinst

Een grote partner, Pfizer uit de Verenigde Staten, werd snel gevonden en gezamenlijk wisten ze een van de meest verkochte vaccins ter wereld te produceren. "Ze maken nu miljarden winst. Vorig jaar is ongeveer twee miljard euro daarvan aan belasting in de kassa's gegaan van de stad Mainz."

De vrees was dat het echtpaar zou besluiten om naar een andere stad of zelfs het buitenland te trekken. Maar dat lijkt niet te gebeuren. "Ze hebben gezegd dat ze willen blijven, en ze gaan zelfs het hoofdkantoor uitbreiden."

Rijkere stad

Maar voor de gemiddelde inwoner is daar nu nog niet veel van te merken. Alhoewel, daar kan snel verandering in komen. "De stad heeft gezegd: we gaan niet nu met geld smijten, maar eerst de schulden afbetalen. Daarna gaan ze investeren en proberen om bijna 5000 arbeidswerkplaatsen creëren."

De stad rekent erop dat hoogopgeleide personen zich snel in de stad willen vestigen. "Ze willen echt de apotheek-hoofdstad gaan worden met veel biomedisch onderzoek. Ze zoeken mensen die daar willen wonen en werken, en uiteindelijk ook hun geld daar uit willen geven."