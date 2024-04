De Verenigde Staten is vandaag in de ban van de zonsverduistering: het zeldzame moment waarbij de maan precies voor de zon staat. 15 minuten lang zal het overdag donker zijn. Een indrukwekkende gebeurtenis met veel wetenschappelijke voordelen.

"Vroeger toen we nog niet zulke goede telescopen hadden, was een zonsverduistering echt een heel belangrijk moment om de zon goed te bestuderen, want dan kon je ineens veel meer zien."

Wetenschappelijke aanwijzingen

Promovendus sterrenwacht en wiskunde en natuurwetenschappen Martje Slob vertelt over de zonsverduistering die vandaag in de Amerikaanse staat Texas te zien is: "Tijdens een zonsverduistering wordt eigenlijk het helderste deel van de zon geblokt. Dus dat zie je dan niet meer, waardoor je het minder heldere gedeelte van de zon heel goed kan zien. Normaal zie je dat helemaal niet."

Dat minder heldere gedeelte van de zon is een laag van haar atmosfeer, legt Slob uit. "En in die atmosfeer zitten heel veel clues waardoor wij kunnen begrijpen hoe de zon eigenlijk aan haar energie komt. Hoe het kan dat er zoveel licht en zoveel warmte uit de zon komt. En hoe dat dan vervolgens naar de aarde toe komt."

Twintig NASA-projecten

Volgens Slob kan de wetenschap zo een zonsverduistering dus goed gebruiken. Het vertelt wetenschappers vooral veel over de kracht van de zon.

"De NASA heeft volgens mij twintig projecten die vandaag gaan gebeuren. Wetenschappers gaan over de hele lijn van de zonsverduistering allemaal verschillende projecten uitvoeren. Dus het is zeker wel iets nuttigs voor ons."

Invloed van de zon

"Wat we nu niet zo goed begrijpen is hoe de deeltjes van de zon die naar de aarde komen onze aarde beïnvloeden. Met zo'n zonsverduistering kan je juist die deeltjes heel goed zien, waardoor we beter kunnen inschatten wat de zon voor effect op ons leven zou kunnen hebben."

"GPS zou bijvoorbeeld helemaal stuk kunnen gaan door de zon. En omdat we nu een verduistering hebben kunnen we veel beter zien wat die zon dan precies doet. Dus dat is heel direct op ons dagelijkse leven toepasbaar."

'Een beetje in de war'

Toch waarschuwt Slob ook voor de nadelen die zo een zonsverduistering, buiten het lab, met zich mee kan brengen. De verduistering duurt maximaal 15 minuten, maar het zal zeker 3 uur duren voordat de zon weer volledig gaat schijnen in Texas. "Als je je hele energiesysteem hebt gebouwd op dat het overdag heel erg zonnig is (bijvoorbeeld zonnepanelen, red.), dan kan het wel problemen opleveren inderdaad."

En voor de natuur brengt een verduistering verwarring met zich mee. "Heel veel dieren raken in de stress omdat ineens de zon midden in de dag 3 uur uitgaat. Je hoort dan ook dat alle dieren ineens helemaal stil zijn, alle vogeltjes stoppen met fluiten", zegt ze.