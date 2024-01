De Verenigde Staten zijn in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een van onze belangrijkste gasleveranciers maar dat succes heeft een keerzijde. Inwoners van de staat Texas weten daar alles van: "Het is frustrerend omdat alles naar Europa gaat."

In een buitenwijk van Dallas is er geen ontsnappen aan. Op nog geen 150 meter van een woonwijk wordt de ene na de andere gasput geboord. Omwonenden zijn de wanhoop nabij. "Het verpest onze gezondheid, beschadigt de fundering van onze huizen en het stopt nooit", zegt Gail Smith, die al tientallen jaren in de wijk woont.

'Een gevaarlijk experiment'

In dit gebied wonen een miljoen mensen binnen een kilometer van zo'n boorlocatie. "Het voelt alsof we allemaal onderdeel zijn van een gevaarlijk experiment", zegt Ranjana Bhandari, die ook in het gebied woont. Volgens de gasproducenten is er niets aan de hand, maar omwonenden geloven er niets van.

"We hebben hier het grootste aantal kinderen met astma", vertelt ze. Ze merkte dat de gezondheid van haar zoon achteruit ging toen er naar gas geboord werd in de buurt van hun huis. Volgens haar heeft dat alles te maken met de manier waarop dat gebeurt.

Gebroken gesteente

Er wordt namelijk gefrackt om schaliegas omhoog te kunnen halen. Fracking is een methode waarbij diep in de grond gesteente wordt gebroken door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen.

Door de scheuren die ontstaan komt gas vrij dat anders niet gewonnen kan worden. Volgens Bhandari zijn er enorme gezondheidsrisico's: "We worden blootgesteld aan giftige stoffen."

Boren op steenworp afstand

De manier waarop in Texas naar gas wordt geboord is in ons land niet toegestaan, omdat er erg veel chemicaliën nodig zijn om het gesteente te breken. Dat vergroot de kans op aardbevingen. Toch gebeurt het in Texas op een steenworp afstand van huizen. Phil Kabakoff neemt ons mee naar zijn achtertuin. Achter geluidswerende schermen zien we een grote kraan waar de boorkop aan hangt. "Het klinkt hier dag en nacht alsof er een groot vliegtuig landt", vertelt hij.

Er zou in eerste instantie één put geboord worden, maar dat zijn er inmiddels al elf. Kabakoff heeft zijn fundering al moeten vervangen. "Bewijzen kan ik het niet, maar de problemen begonnen toen ze hier naar gas gingen boren. Het heeft me tienduizenden dollars gekost en ik heb als compensatie een paar honderd dollar gekregen."

Oordoppen

Iets verderop in de straat woont Gail. Het is een rustige buurt met veel groen en grote tuinen. Ze kocht haar huis 30 jaar geleden, maar wordt inmiddels helemaal gek van de gasboringen in de buurt. "Mijn muren schudden, ik word gek van het lawaai en als oplossing krijg ik te horen dat ik maar wat betere oordoppen in moet doen."

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft ze gezien dat het aantal boorlocaties in Arlington is toegenomen. "Iedereen heeft dollartekens in zijn ogen. Ze boren hier naast woonwijken zonder dat iemand ze een strobreed in de weg legt." Ook in haar huis zitten scheuren.

'Bedenk goed wat je ons aandoet'

De toegenomen vraag naar gas komt vooral uit Europa. Gail is er niet over te spreken. "Laat ik duidelijk zijn, ik help graag anderen. Maar wij hebben hier problemen die we eerst moeten oplossen, voordat we aan jullie kunnen denken."

Ranjana Bhandari is de actiegroep Liveable Arlington gestart omdat ze vindt dat er iets moet gebeuren. "Als moeder zou ik tegen iedereen in Nederland willen zeggen: 'Bedenk je goed wat je ons aandoet, want wij worden hier letterlijk ziek.'"

Niet de oplossing

Bhandari snapt dat er iets moet gebeuren door de vraag naar gas, maar denkt niet dat wat nu in haar buurt gebeurt de oplossing is. "Het is goed dat jullie als Europa af zijn van Rusland als gasleverancier, maar wat hier gebeurt is net zo slecht."

"We willen best helpen, maar niet als het ten koste gaat van onze gezondheid en veiligheid."