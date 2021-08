De regering-Rutte moet dit jaar een keuze maken over de opvolging van de F-16. Maar hoe verstandig is het om nu al te kiezen voor de meest aangewezen kandidaat, de Joint Strike Fighter (JSF)?

Onderzoekers van Instituut Clingendael adviseren vandaag in een rapport minister van Defensie om de Joint Strike Fighter niet aan te schaffen. Het project wordt geteisterd door technische problemen en oplopende kosten. Het aanschaffen van de relatief dure JSF gaat ten koste gaan van andere krijgsmachtonderdelen zoals de marine en de landmacht, concluderen de Clingendael-onderzoekers.

In EenVandaag een reactie van de voormalig minister van Defensie Hans Hillen en defensie-analyst Ko Colijn van Clingendael. Momenteel zit de Joint Strike Fighter in de testfase. Nederland heeft zich verplicht twee testtoestellen aan te schaffen, maar vanwege technische mankementen staan de toestellen in een stalling bij fabrikant Lockheed Martin in Fort Worth, Texas.