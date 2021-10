Wel 3000 keer per jaar wordt een rijexamen voortijdig afgebroken omdat de kandidaat te gevaarlijk rijdt. Het CDA vermoedt een verdienmodel van rijinstructeurs en wil nu een verplicht minimumaantal rijlessen invoeren voordat een leerling op examen mag.

Als het aan CDA-Kamerlid Jacco Geurts ligt moet er paal en perk worden gesteld aan de vele rijexamens die voortijdig worden afgebroken. "Er zijn rijinstructeurs die er een verdienmodel van maken. Die bieden een klein pakketje aan van 4 tot 10 lesuren en sturen dan hun kandidaat op examen."

Minimumaantal lessen

Volgens Geurts leidt dat tot uitzonderlijk gevaarlijke situaties tijdens rijexamens. "De rijexaminator neemt dan het stuur over. Dat is meer dan een lichte ingreep. De leerling wordt dan op de passagiersstoel gezet."

Dus moet er volgens het Kamerlid een verplicht minimumaantal lessen komen. "Dat minimum zou ergens tussen de 15 en de 30 uur moeten liggen. Maar hoeveel precies, dat mogen de experts bepalen."

Stunts om klanten te lokken

Een snelle zoektocht op internet laat zien dat er rijscholen zijn die tien autorijlessen plus rijexamen voor een totaalprijs van 249 of 299 euro aanbieden. Volgens rijschoolhouder Natasja Hassan van Rijbewijs.nu zijn dit stunts om klanten mee te lokken. "Die leerlingen mogen dan heel snel afrijden, maar dan zakken ze voor het rijexamen en daarna moeten ze het volle pond voor de lessen betalen."

Volgens Ramzy Outhman van rijscholenvereniging VVRI moeten de rijscholen die dit soort pakketten bieden worden aangepakt. "Maar er moet wel worden gekeken of de oorzaak van een te gevaarlijk rijexamen echt bij de rijschool ligt en niet bij de leerlingen. Sommige leerlingen willen namelijk ook heel erg snel op examen." Volgens Outhman wordt er door leerlingen soms veel druk uitgeoefend op de rijschoolhouder om een examen te mogen doen.

Ruimte voor maatwerk

Maar een verplicht minimumaantal lessen is volgens hem niet doeltreffend en niet leerlinggericht. "Je gaat leerlingen dan verplichten om een minimale bijdrage te leveren, terwijl de leerling misschien wel op niveau is of al een buitenlands rijbewijs heeft."

Wat Kamerlid Geurts betreft moet er ruimte zijn voor maatwerk. "Er zijn natuurlijk talenten in Nederland á la Verstappen. Dan kan de instructeur daar een verklaring voor tekenen."

Laag slagingspercentage

In een hoorzitting voor Tweede Kamerleden afgelopen mei beklaagde het CBR zich over het lage slagingspercentage van sommige autorijscholen. Het gemiddelde slagingspercentage van het eerste rijexamen is 50,4 procent. Bijna 1500 rijscholen hebben een slagingspercentage van minder dan 30 procent.

Volgens CDA-Kamerlid Geurts zijn dit soort kansloze examens extra bezwaarlijk omdat het CBR met een grote achterstand kampt doordat er tijdens de coronalockdowns geen rijexamens konden worden gedaan. Het CBR heeft daardoor 300.000 rijexamens niet kunnen afnemen en verwacht dat al deze mensen zich binnenkort zullen melden om alsnog examen te doen.

Komende dinsdag dient Geurts het plan in bij een commissievergadering in de Tweede Kamer. Het CBR wil nog niet op het plan van het CDA reageren voordat minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat dat heeft kunnen doen.