Het aantal bestuurders dat naar het CBR is gestuurd na asociaal of gevaarlijk rijgedrag, is het afgelopen jaar flink toegenomen. 5500 moesten er zelfs verplicht een cursus volgen, in de helft van de gevallen voor veel te hard rijden.

Zo'n 10 procent meer bestuurders dan in 2022 moesten er in 2023 richting het CBR, blijkt uit cijfers die het bureau aan EenVandaag verstrekte. "Het huftergedrag neemt toe", ziet Alexander Pechtold die directeur is bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. "Bedenk dat als je zo hard rijdt - meer dan 50 kilometer per uur te hard - dan ben je een gevaar op de weg".

Gedragscursus voor overtreder

Wie door de politie aangehouden wordt voor een forse verkeersovertreding of rijden onder invloed, kan naar het CBR gestuurd worden voor 'nader onderzoek'. Een uitkomst kan een verplichte gedragscursus zijn. Weiger je te gaan, dan wordt het rijbewijs ingenomen. Wie een cursus opgelegd krijgt, draait zelf op voor de kosten.

De Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) wordt opgelegd bij gevaarlijk rijgedrag of snelheidsovertredingen van meer dan 60 kilometer per uur. Sinds april is er ook de 'lichte' variant (LEMG). Die is voor bestuurders die voor het eerst over de schreef gingen met een overschrijding van 50 tot 60 kilometer per uur. Ook is er sinds april de cursus drugs en verkeer (EMD). Het CBR legde 5500 gedragscursussen op: in 2.275 gevallen ging het om de LEMG, voor de EMD ruim 2000.

'Er zijn mensen die onverbeterlijk zijn'

In Breda legden rechters onlangs een 33-jarige man, die in maart een dodelijk ongeluk veroorzaakte, een celstraf van 10 jaar en TBS op. Bij het ongeluk kwam een compleet gezin om het leven. De man had teveel gedronken, reed 250 kilometer per uur en filmde zijn wegpiraterij. Voor rijden onder invloed raakte hij al eens eerder zijn rijbewijs kwijt en moest hij een verplichte cursus volgen. Hij werd door de GGZ behandeld voor alcoholisme.

Een gedragscursus moet bestuurders tot inzicht brengen, zegt Pechtold. "We zien ook gevallen die al bij ons zijn geweest, daar helpt het niet. Er zijn mensen die onverbeterlijk zijn." Moet het alcoholslot terug de auto in? "Als CBR zeggen we: én, én zou goed zijn. Dat kan de rechter zeggen: wie moet naar een cursus, en wie is onverbeterlijk en moet een alcoholslot", zegt hij. "Maar de politiek moet oordelen".

Schikken naar de hufter

Ook verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia zou voorstander zijn voor de terugkeer van het alcoholslot. Het zou voor mensen die vaker betrapt worden een oplossing zijn. "We hebben het een tijdje gehad, maar de overheid vond dat het een dubbele straf was, omdat je het zelf moet betalen." Men kijkt of het op een andere manier geïntroduceerd kan worden, zegt de verkeerspsycholoog.

De uitspraak van de rechters noemt Dicke-Ogenia een 'belangrijk signaal'. "Dit soort gedrag wil je absoluut niet op de weg hebben". Een verklaring voor de toename van risicovol rijgedrag ziet hij in de onrust in de samenleving. "Geen rekening met elkaar houden, ongeduldig zijn, je eigen plekje op eisen", verklaart hij. "De hufter vindt dat hij alle ruimte moet krijgen, de rest moet zich schikken naar de hufter". Mensen met zorgen, grijpen bovendien eerder naar middelen.

Onderliggende problematiek aanpakken

Personen die zo'n educatieve maatregel opgelegd krijgen zijn voor zo'n 90 procent jonge mannen tot 25 jaar, schetst Dicke-Ogenia. "Mannen hebben nou eenmaal wat meer met verkeer en auto's, stoer doen, opvallen en ervan genieten om er zo snel mogelijk te zijn." Het is een doelgroep die moeilijk te beïnvloeden is. "Het heeft invloed maar niet zoveel als we zouden willen."

De cursussen vindt de verkeerspsycholoog ook te kort. "Het doet wel iets in de gedachte van iemand die drinkt, maar het alcoholprobleem wordt niet opgelost." Er moet wat hem betreft beter gekeken worden naar de onderliggende problematiek van iemand die verplicht de cursus moet volgen. "Dat is zeker de moeite waard", stelt hij. "Vaak zit er een ander maatschappelijk probleem onder, die wordt vaak niet aangepakt in zo'n cursus."